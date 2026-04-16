ホテルニューオータニ幕張　新総支配人就任に関するお知らせ

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）では、2026年4月16日付で、池田紫文（いけだ しもん）が新総支配人に就任したことをお知らせいたします。

略歴

東京都出身。中央大学を卒業後、株式会社ニューオータニ（現在、株式会社ニュー・オータニに社名変更）に入社。ホテルニューオータニ（東京）の営業本部にて宴会セールスを担当。その後、総支配人室を経験し、バンケット＆ブライダルコーディネーション課長を務める。出産・育児休業を経て、職場復帰後、宴会セールスにてキャリアを重ね、2023年6月にホテルニューオータニ幕張の副総支配人に就任。そしてこの度、株式会社ニュー・オータニにおいて、女性として初めて総支配人を務めることになりました。

【略歴】

2002年4月 株式会社ニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）入社

2002年9月 ホテルニューオータニ（東京） 営業本部 料飲営業部

2012年6月 ホテルニューオータニ（東京） 総支配人室

2015年3月 ホテルニューオータニ（東京） 営業本部 料飲営業部

バンケット＆ブライダルコーディネーション課長

2017年7月 ホテルニューオータニ（東京） 営業本部 料飲営業部営業推進課長

2023年6月 ホテルニューオータニ幕張 副総支配人

2026年4月 ホテルニューオータニ幕張 総支配人

新総支配人 池田紫文よりご挨拶

この度、2026年4月16日付でホテルニューオータニ幕張の総支配人に就任いたします、池田紫文でございます。

これまで宴会セールスの最前線から総支配人室でのマネジメント業務まで、多角的な視点からホテル運営に携わってまいりました。また、自身のライフステージの変化を経て職場復帰を果たした経験から、多様な価値観を尊重し、スタッフ全員が最大限の力を発揮できるチームづくりを大切にしております。

幕張新都心の象徴として国内外の皆さまをお迎えしてきた当ホテルが、これからも愛され続ける場所であるために。おもてなしの原点を見つめ直し、あらゆる世代、さまざまな目的でお越しになるお客さまに「心のリゾート」を感じていただけるよう、伝統の継承と新たな挑戦に邁進してまいります。皆さまのご期待を超えるホテルづくりに力を尽くしてまいりますので、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ホテルニューオータニ幕張 概要

ホテルニューオータニ幕張は、国際コンベンションセンター「幕張メッセ」に隣接し、東京湾の壮大なパノラマと豊かな自然が調和する、幕張新都心の象徴的なアーバンリゾートホテルです。

「心のリゾート」をコンセプトに、都市型ホテルの機能性とサービスに加え、夏季限定でオープンする南国リゾートさながらの屋外プールをはじめ、日本最大級のスケールを誇るスポーツ＆リラクセーション施設「クラブ＆クラブ」や、四季折々の海風を感じる広大なガーデンなど、心身を解き放つ上質な環境を整えております。

この度の新総支配人就任を機に、これまで数々の国際会議や国家的イベントの舞台として培ってきた「おもてなしの心」にさらなる磨きをかけ、ホテルの原点である「心のリゾート」というコンセプトをさらに進化させながら、次代へと続く新たな感動と“ニュー”の創造へ向けて邁進してまいります。

所在地 千葉市美浜区ひび野2-120-3

経営・運営 株式会社ニュー・オータニ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 清水肇）直営

開業日 1993年9月1日

施設 客室数 418室

レストラン 10箇所

宴会場 13会場

その他 会員制フィットネスクラブ、屋外プール

婚礼施設、チャペル、他

WEBサイト https://www.newotani.co.jp/makuhari/