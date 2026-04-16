心とカラダの感謝祭！MASH GO GREEN STOREのオープンを記念し、マッシュビューティーラボが感謝の気持ちをお伝えするイベント “GO GREEN FESTA” を開催

株式会社マッシュホールディングス



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)は、2026年4月23日 (木)より、マッシュビューティーラボが展開するアイテムすべてがお買い求めいただける公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE（マッシュ ゴー グリーン ストア）」のオープンを記念し、マッシュビューティーラボが感謝の気持ちをお伝えするイベント “GO GREEN FESTA（ゴー グリーン フェスタ）” を開催いたします。同日より公式WEB STORE、Cosme Kitchen・Biople・Biop・SNIDEL BEAUTY・Celvoke各店舗*³にて、4月28日(火)まで開催いたします。

*¹ 一部対象外がございます。

*² 会員ランクによってポイント付与率は異なります。

*³ 10％OFF、ポイントバック共に一部対象外店舗もございます。またSNIDEL BEAUTY、Celvokeは10%OFFキャンペーン対象外です。

MASH GO GREEN STOREについて

マッシュビューティーラボのすべてがここに。新しいWEB STOREが誕生。

これまで別々の扉だったCosme Kitchen (コスメキッチン)とBiople(ビープル) が、ひとつに。

そして、Celvoke(セルヴォーク)やSNIDEL BEAUTY(スナイデルビューティ)などのプライベートブランド9ブランドも仲間入り。

それは、私たちが厳選した「ナチュラル＆オーガニック」のすべてが揃う場所。

世界中から届くストーリーあるアイテムたちが、あなたのウェルネスな日々を彩り、国内最大級のラインアップを網羅するプラットフォームへと生まれ変わります。

もっと自由に、もっと深く。

あなたの日常にナチュラルライフが溶け込む、新しい体験をここから。

GO GREEN FESTA（ゴー グリーン フェスタ）について

もっと自然へ。心とカラダの感謝祭

それは、MASH Beauty Labが、感謝の気持ちをお伝えするイベント。

いつも私たちの製品を愛用してくださっている皆さまに

ありがとうを伝えるのはもちろんのこと、お客さまどうしの会話が生まれたり、

お客さまと作り手がつながる企画をゾクゾクと。

そして、オーガニックに興味はあるけど、

まだ使ったことがない方も気軽に始められる取り組みも考えています。

オーガニックの可能性を信じる私たちだからこそできる、

すこやかな毎日や美しい明日につながる、心とカラダへの感謝祭です。



＜GO GREEN FESTA 特設ページ＞

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/gogreenfesta/

対象商品購入で10％OFF*¹、最大25%*²ポイントバック

期間中、対象商品10％OFF*¹に加えて、MA ポイントを最大25％ポイント還元いたします。次回のお買い物に使えるポイントを貯めていただけます。

貯まったポイントはマッシュグループでのお買い物時に1ポイント1円として使うことができます。



*¹ 一部対象外がございます。

*² 会員ランクによってポイント付与率は異なります。

*³ 10％OFF、ポイントバック共に一部対象外店舗もございます。またSNIDEL BEAUTY、Celvokeは10%OFFキャンペーン対象外です。

GO GREEN FESTA限定キット発売

はじめての方もオーガニックラバーの方も大注目のお得なキットが勢ぞろい！オープンを記念したスペシャルキットやCosme KitchenやBiopleのスタッフが厳選したお悩み別のキットが登場。そのほかにも人気ブランドのお得なキットなどが約30種類。



＜限定キット 特設ページ＞

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=gogreenfesta_kitall

ブランドの作り手たちがつなぐ！オーガニック愛用品リレー

Cosme Kitchen・Biopleで人気のブランドを手がける作り手にフォーカスしたコンテンツを公開！オーガニックとの出会いや愛用品を通じて、オーガニックへの想いを紹介いたします。作り手もオーガニックコスメファンの一人。オーガニックのつながりを感じられるスペシャルコンテンツです。



＜オーガニック愛用品リレーページ＞

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/gogreenfesta_commentrelay/

※4月23日(木)公開予定です。







LINE限定クーポンプレゼント

4月22日(水)までに、対象の公式LINEアカウントを友だち追加するとGO GREEN FESTA期間中に使える限定クーポンをプレゼント！ GO GREEN FESTAの魅力やお得に楽しむためのコンテンツをお届けしてまいります。

GO GREEN FESTA概要

開催期間：2026年4月23日(木)～4月28日(火) *4

WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

SHOP：Cosme Kitchen・Biople・Biop・SNIDEL BEAUTY・Celvoke 各店舗*³

Shoplist 店舗一覧 ｜ Cosme Kitchen Webstore | オーガニックコスメのコスメキッチン



*³ 10％OFF、ポイントバック共に一部対象外店舗もございます。またSNIDEL BEAUTY、Celvokeは10%OFFキャンペーン対象外です。

*4 WEB STOREは2026年4月23日(木)10:00～4月28日(火)23:59

マッシュビューティーラボとは

一人ひとりの個性に寄り添い魅力を引き出すスキンケアやメイクアップはもちろんのこと、

食品やサプリなども展開することで、内側からの美しさも追求。

ナチュラルなライフスタイルをこれから楽しみたい人にも、オーガニックに精通した人にも、

やさしさとこだわりにあふれた商品・サービスを提供しています。