「脱炭素潮流から見える5つの戦略転換」と題して、株式会社日本総合研究所 環境・エネルギー・資源戦略グループ コンサルタント 宗形 圭悟氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【脱炭素は理想論で生き残れない時代へ】

脱炭素潮流から見える

５つの戦略転換と次なる事業機会

～“現実路線化”するグリーンバブル崩壊後の生存戦略とは～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26273

[講 師]

株式会社日本総合研究所

環境・エネルギー・資源戦略グループ コンサルタント

宗形 圭悟 氏

[日 時]

２０２６年５月２７日（水） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

足元で大規模脱炭素プロジェクトの中止・撤退が相次いでおり、パリ協定採択以降拡大を続けてきた脱炭素潮流は、野心的な理想論から「脱炭素の現実路線化」に向けた大きな転換点を迎えています。日本でも太陽光発電導入ペースは落ち、洋上風力・水素プロジェクトは苦境に陥るなど、政策目標と実体経済との乖離が顕在化しています。

本講義ではマクロな観点から足元10年の脱炭素潮流の変遷を俯瞰した上で、今まさに生じている脱炭素潮流の「減速」を複数のファクトに基づいて正確に理解します。その上で、今後の脱炭素潮流の行く末を見通し、投資判断の厳格化・適応ビジネスの拡大など、民間企業が生き残るための実利ある戦略転換と次なる事業機会を解説します。

１．はじめに：脱炭素リアリズムの伸長？

２．足元10年の脱炭素潮流変遷の4つのフェーズ

３．脱炭素潮流の「減速」状況

・コスト：学習曲線からの逸脱・制度機能不全・グリーンバックラッシュ

・資金循環：脱炭素から防衛・AIへ資金は移動

４．脱炭素潮流の未来と民間企業に求められる対応

・未来【１】：実利ある脱炭素の生き残り

・未来【２】：2050年カーボンニュートラルの非現実化・修正

・未来【３】：排出削減（緩和）から気候変動への備え（適応）

・未来【４】：急進的な脱炭素化への反発と規制現実路線化

・未来【５】：中国による競争力強化と欧米の保護主義化

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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