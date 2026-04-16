1億円は、毎月の積み立てで目指せる――なぜ“オルカン”なのか？「オルカンの生みの親」代田秀雄　初の著書が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月16日（木）に『オルカン思考

世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（著：代田秀雄）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4054070949/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070949/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18525405/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525405/)

●新NISAで加速する“オルカン一強”

2024年の新NISA開始以降、日本の個人投資は大きな転換期を迎えています。

年間の投信資金流入額15兆3,400億円のうち、約2兆3,550億円（約15％）が「eMAXIS Slim（イーマクシススリム）」シリーズ、中でも全世界株式（オール・カントリー）、通称「オルカン」に集中しました※。「オルカン」の純資産残高は10兆円を超え、「貯蓄の国」と言われた日本の投資環境は大きく変わりました。

※一般社団法人 投資信託協会より引用：https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/index.html

●“オルカンの生みの親”による初の著書

本書は、「オルカン」という投資商品を生み出した著者による初の著書です。

30年以上にわたり資産運用の現場に携わってきた著者が導き出した投資哲学「オルカン思考」を、初めて体系的に解説します。

投資とは、単にお金を増やすためのものではなく、人生をより豊かにするための手段です。

本書では、投資の基本に加え、得た資産をどう使うかという“出口戦略”まで丁寧に紹介します。

住宅の購入や子どもの教育費など、人生には大きな支出も発生します。

お金を増やしながら、どう使うべきか。投資とライフプランを両立する、資産形成の考え方を提案します。

「オルカン思考」とは？

「オルカン思考」は、特定の投資信託を所有することをゴールとするものではありません。世界経済の成長と、自分の人生という限られた時間軸をどう結びつけるか。資産形成を、単なる「お金の損得」ではなく、社会との健全な関わりとしてどう捉え直すか。そして、投資を賢く「仕組み化」することで、いかにして自分の人生の主導権を取り戻すか。これらを一つの思考の枠組みとして整理したものです。

●「市場に居続ける人」が最後に笑うーーオルカンの基本

本書では、長期投資の基本から実践までを網羅しています。

・投資におけるリスクとは何か

・なぜ短期投資は危険なのか

・インデックス投資・パッシブ運用の考え方

・高配当株との向き合い方

・「オルカン」に込められた思想

など、資産形成に必要な知識と判断軸を身につけることができます。

さらに、「オルカン」がどのように誕生したのか、その背景や思想にも迫ります。

●「増やしながら使う」――長期投資と人生設計のリアル

「長期投資が大切なのはわかっているけれど、10年以内に大きなお金を使う予定がある。それでも、長期投資は続けられるのだろうか」

こうした悩みは、20～40代の多くの人が直面する、ごく自然なものです。

本書では、この「長期投資のジレンマ」にどう向き合うかを具体的に解説。さらに、「オルカン思考」を身につけるためのQ&Aも収録しています。

自分のライフプランに合わせた、お金の増やし方と使い方を身につけることができます。

●推薦コメント 橘玲氏、水瀬ケンイチ氏

▲第6章：オルカン思考を身につけるための投資Q&A

本書の発売にあたり、橘玲氏、水瀬ケンイチ氏より推薦コメントをいただきました。

橘玲（たちばな・あきら）

作家・『マネーロンダリング』『臆病者のための株入門』著者

日本の投資文化を変える熱い思いが伝わる。

資産運用に必要なことがすべて書いてある。

水瀬ケンイチ（みなせ・けんいち）

個人投資家・ブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」運営

インデックス投資25年の実践者として、著者の言葉は真実そのものだ。

［目次］

はじめに：世界経済と、私たちの人生をつなぐ思考法

第1章：1億円貯まる「長期投資」の力――世界経済を味方につける

第2章：私はなぜオルカンを作ったのか？――eMAXIS Slimシリーズが生まれるまで

第3章：長く持つ力――オルカンに学ぶ資産形成の哲学

第4章：投資は増やしながら使いなさい――投資で得たお金の出口戦略

第5章：人生を味わうための投資――私がオルカンでやりたかったこと

第6章：オルカン思考を身につけるための投資Q＆A

おわりに：託された一行のメール

［著者プロフィール］

代田秀雄（しろた・ひでお）

三菱UFJアセットマネジメント前常務。シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表。

1985年に三菱信託銀行（現・三菱UFJ信託銀行）に入社。支店にて個人財務相談や法人融資などを担当した後、年金資金や投資信託の運用業務に約30年にわたり携わる。三菱UFJ投信で商品企画部長などを歴任し、2019年より三菱UFJ国際投信常務取締役として商品・マーケティング部門等を所管。インデックス投資を通じて、資産形成やNISAの普及に貢献した。2025年4月、三菱UFJアセットマネジメント常務取締役を退任し、特別業務顧問に就任するとともに、シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズを設立。中央大学法学部兼任講師（国際金融論）。人気投資信託シリーズ「eMAXIS Slim」、なかでも「オルカン」の生みの親として、メディアでたびたび取り上げられている。本書が一般書としては初の書籍となる。

［商品概要］

『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』

著：代田秀雄

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：四六判／240ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-407094-3

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340709400(https://hon.gakken.jp/book/1340709400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4054070949/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070949/)

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＜電子版＞

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【重要なおことわり】

本書は著者個人の見解にもとづくものであり、著者が過去に在籍した三菱UFJアセットマネジメント株式会社を含む、いかなる組織の公式見解を示すものではありません。

また、本書は特定の金融商品やサービスの取得・売買等を勧誘する目的で執筆されたものではありません。記載内容は執筆時点の情報にもとづいており、その正確性・完全性や将来の成果を保証するものではありません。

投資には価格変動等のリスクがあり、元本割れが生じる可能性があります。最終的な投資判断は、ご自身の目的・資産状況・リスク許容度を踏まえ、自己責任にて行ってください。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開