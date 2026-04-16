「円周率は4だった!?」YouTubeで45万人超が熱狂した、知識ゼロでも数学の真理に触れられる「ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】」が待望の書籍化！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『ド文系でも楽しい数学 直感がことごとく裏切られる７つの話』（著：ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】）を2026年4月16日（木）に発売いたします。

■「数学なんて学校の授業以来……」という方こそ読んでほしい1冊

「数学は受験のための科目」だと思っていませんか？

本書は、そんな常識を覆し、人間の直感を鮮やかに裏切る数学の不思議な世界を、YouTubeでも登場するキャラクターの対話形式で分かりやすく解説します。

数学が得意な方はもちろん、苦手意識のある方こそ楽しめる、数学の奥深さと自由さを体験できる1冊です。

「円周率は3.14である」「三角形の内角の和は180度である」。私たちが学校で教わってきた数学の「常識」。しかし、数学とは本来、受験のための暗記科目ではなく、この世の真理を記述する世界共通の「言語」です。

本書では、そんな視点で見た数学を通して広がる7つの不思議な世界を紹介します。私たちの直感を鮮やかに裏切るものばかりを厳選して収録しています。

■本書で扱う「直感を裏切る数学」の例

（1）円周率は4だった!? 数学トリックを見破れ！

一見正しいように見える数学トリックを見破り、背後にある真実を読み解きます。

（2）4次元を可視化したヤバすぎる図形

現実世界では見ることができない「4次元」を、数学の力で可視化して考えます。

（3）積み木を無限にずらせることを数学的に証明します

実際の出来事から生まれる「無限個の分数の足し算」の不思議を、数学的に解き明かします。

■キャラクターの対話で、難解な概念も楽しく理解

数学をこよなく愛する知的なナビゲーター「ソフィー」と、自称「ド文系」の聞き手「エミー」。二人の対話を通じて解説が進むため、数学から“ちょっと遠い存在”な方でも、驚きとともに読み進められます。

数学の不思議な結論を聞くたびに「そんなわけないじゃない！」と驚くエミーと共に、あなたの常識はいったん脇に置いて、ちょっと不思議な数学の旅へ出かけませんか。

■書籍情報

『ド文系でも楽しい数学 直感がことごとく裏切られる７つの話』

著者：ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

発売日：2026年4月16日（木）

判型：A5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607136-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001575/)

■著者プロフィール

ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】

（どぶんけいでもたのしい ゆっくりすうがくのざつがく）

数学ゆっくり解説系YouTuber。

大学受験をきっかけに「数学って面白い！」と思うようになる。

2022年に数学に関する解説動画をYouTubeにアップしたところ、約2か月でチャンネル登録者数1万人を突破。

現在は会社員として働きながら、数学に関するパラドックスや未解決問題など、普段の勉強などではなかなか触れることのない、数学の魅力について発信している。

チャンネル登録者数48.8万人（2026年3月現在）。

YouTube：https://www.youtube.com/@yukkuri_suugaku

X：https://x.com/yukkuri_sugaku