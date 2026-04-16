体験型デジタルスペース「Roomiq」で意思決定の変革を目指すリプロネクストのシードラウンドにおいて出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下、GV-4）より、体験型デジタルスペース「Roomiq」および対話型AIコンシェルジュ「NOIM」を提供する株式会社リプロネクスト（代表取締役：藤田 献児、本社：新潟県新潟市、以下：リプロネクスト）のシードラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

出資の背景と市場機会

生成AIの進化により、情報へのアクセスや対話型サービスの普及が急速に進む一方で、進学・転職・住宅購入・移住といった人生の転機に関わる意思決定においては、依然としてオンラインだけでは納得形成が難しく、対面接客への依存が続いています。

この課題の背景には、意思決定プロセスに固有の3つの構造的制約が存在します。

- 距離の制約：実際の訪問を通じて検討したいものの、距離や環境が限られている- 時間の制約：相談窓口の対応時間が限られており、事前に相談・体験できる機会が少ない- 心理の制約：対面では「営業されるのではないか」という不安を感じやすい

検討期間が長く慎重な意思決定が求められる領域ほど、一方向の情報提供だけでは不安を解消できないという構造的な課題があります。リプロネクストはこの領域を「人生の転機における意思決定支援市場」と捉え、進学・人材・不動産・観光など複数の産業にまたがる新しい意思決定体験の提供を目指しています。当社は、距離・時間・心理という意思決定の構造的制約に対し、オンラインと対面を結ぶ新たな意思決定体験で挑むリプロネクストのアプローチに共感し、今回の出資に至りました。

事業内容

リプロネクストは、体験型デジタルスペース「Roomiq」と対話型AIコンシェルジュ「NOIM」の2つのプロダクトを中心に事業を展開しています。

- 体験型デジタルスペース「Roomiq」

施設やサービスなどのリアルアセットを3D空間で可視化し、オンラインでも疑似体験を通じて理解と納得を深める環境を提供するサービスです。NTTグループから事業を承継したメタバース基盤をベースに展開しており、これまでに累計26万以上の空間データが構築されています。自治体の移住促進や大学のデジタルオープンキャンパス、住宅展示場のデジタル化など、幅広い領域で活用されています。

- 対話型AIコンシェルジュ「NOIM」

ユーザーの疑問や不安を対話形式で整理し、断片化された情報を理解可能な形に構造化することで、検討を前に進める対話体験を提供するサービスです。就職相談や進学相談などの領域でユーザーの検討プロセスを支援するAIコンシェルジュとして、導入が進んでいます。

2つのプロダクトを組み合わせることで、「体験」と「相談」を一体的に提供する新しいデジタル体験基盤の構築を目指しています。

調達した資金の用途と今後の展望

今回調達した資金は、以下の目的に活用される予定です：

- 「Roomiq」「NOIM」のプロダクト高度化および連携強化- 会話ログ・行動データを活用した意思決定支援アルゴリズムの高度化- 自治体、就職、住宅など人生の転機に関わる領域への導入拡大とユースケースの深化- エンジニア、デザイナー、セールスを中心とした組織体制の強化

これらへの投資を通じて、誰もが体験と相談を通じて納得して意思決定できる新しいデジタル体験基盤の構築を本格化していきます。

採用について

今回の資金調達に伴い、プロダクト開発および事業拡大を加速するため、エンジニア・デザイナー・セールスを積極採用しています。「Roomiq」と「NOIM」を通じて、人生の転機における意思決定体験をアップデートする挑戦に参加する仲間を募集しています。ご興味のある方は、以下をご覧ください。

採用情報はこちら https://recruit.lipronext.com/

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役／General Partner 田島 聡一

リプロネクストは、進学・転職・住宅・移住といった人生の転機に関わる意思決定において、「情報の非対称性」という構造課題に正面から取り組んでいる点に大きな可能性を感じました。同社は「Roomiq」および「NOIM」を組み合わせることで、この領域に新しい意思決定体験を提供しようとしています。

創業10期目まで外部資本に依存せず事業を積み上げてきた実行力に加え、プロダクトと市場の接続が見え始めたこのタイミングで、さらなるスケールを目指すフェーズに入ったと判断しました。人生の転機における意思決定支援は今後大きな市場になると考えており、長期的な視点で伴走していきます。

会社概要

リプロネクスト

会社名 ：株式会社リプロネクスト

WEB ：https://lipronext.com/

設立 ：2017年2月

所在地 ：新潟県新潟市西区小針が丘2-54 2F（本社）

代表者 ：代表取締役 藤田 献児

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一