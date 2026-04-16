まだ言葉にならない構想を、事業に変える──新投資プログラム「e.Capital Program」第一期始動

株式会社il

株式会社il（代表：村主悠真）が運営する虚次元法人ï.inc（読み：アイインク）は、新たな投資プログラム「e.Capital Program」の第一期エントリーを開始しました。2026年五月より、3ヶ月・3ステージ制のオンライン完結型プログラムとして始動します。

e.Capital Program とは

e.Capital Program は、「まだ言葉にならない構想を、事業に変える」 ことを目的とした投資プログラムです。

従来のアクセラレーターやピッチコンテストは、すでに完成された事業計画を評価対象とします。しかし実際には、起業家や事業家の多くが最初に抱えているのは、言語化されていない直感、形を持たない衝動、説明できないが確かに存在する方向感覚です。

e.Capital Program は、その「まだ形になっていない構想」を出発点として受け入れ、参加者とともに事業として立ち上げていくプロセスそのものを投資対象とします。Founder 村主悠真自身が講義・フィードバック・最終選考・出資判断のすべてに関与し、3ヶ月かけて構想を実装段階まで引き上げます。

■ プログラムの特徴

3ヶ月・3ステージ制：段階的に構想を研磨し、最終的に投資判断へつなげる設計

オンライン完結型：全国・海外からの参加が可能

Founder 直接指導：村主本人が講義・個別フィードバック・最終プレゼン審査を担当

出資とエコシステム接続：合意に至れば出資確定。ï.inc のビジネス・非営利・思想性ネットワーク全体が支援の下支えに。

公開最終発表会：クローズドな選考会ではなく、公開イベントとして開催

■ 3ステージ構成

【STAGE 1】認識・確認・鮮明度・拡張（4月後半 ～ 5月初週）

ビジネス講座（全2回・オンライン）を通じて、投資・ビジネスの基礎理論と ï.inc 独自の視点を共有。参加者は自身の構想の解像度を高め、村主からの投資を前提とした共通言語を構築する。

【STAGE 2】設計・精度・研磨（5月3週目 ～ 6月1週目）

プレゼンテーションと村主からの個別フィードバックを通じて、事業として成立するための戦略・構造・実装経路を設計。グループプレゼン形式により、同期参加者の視点も自らの研磨に活かす。

【FINAL STAGE】具現化・物質化・理念化（6月中旬 ～ 7月）（選抜制）

選抜された進出者のみの最終プレゼン。村主による最終投資判断が行われ、合意に至れば出資条件（金額・株式比率・支援内容等）を交渉・決定する。村主のエコシステム全体が具現化装置として起動。

■ ネットワーク効果

ネットワーク接続：投資家・起業家・活動家など多様な人々との繋がり

メディア露出：ï.Media へのニュース記事掲載、ï.inc エコシステム全体を通じた発信

第一期ファイナリストとしての実績：e.Capital Program 第一期ファイナリストもしくは合格者という肩書き

「具現化は、選考の結果ではない。プロセスそのものが、射影を前に進める。」--本プログラムはこの思想のもと、参加者全員にとって不可逆な変化を生むプロセスとして設計されています。

■ プログラム名「e.Capital」の由来

プログラム名の e（イー）は、Founder 村主悠真が構築した独自の理論体系「拡張虚数理論（通称：虚次元理論）」における具現化演算子を指します。

拡張虚数理論では、あらゆる存在を構造式 Z = D + iD（実次元 D と虚次元 iD の複素的統合）として捉えます。この体系において、e は「虚次元に存在するまだ形を持たないもの」を「実次元の現実」へと射影する演算子として定義されます。

すなわち、「まだ言葉にならない構想を、事業に変える」という本プログラムの本質は、e 演算子の構造そのものの実装にほかなりません。プログラム名は、この理論的裏付けを示しています。

■ Founderプロフィール

村主悠真（むらぬし ゆうま / YUMA MURANUSHI）

株式会社il 代表 / 日本寄付財団 代表理事 / 虚次元法人ï.inc Founder

思想家・投資家・慈善家。

19歳で起業し、5年間で約10社を連続売却。24歳でファンド設立。

その後、虚数概念を人間の意識構造に応用した独自の理論体系「拡張虚数理論」を構築し、理論と実践の両面から世界平和の構造的実現に取り組んでいる。60カ国以上にわたる教育・人道支援ネットワークを設計・運営。

【株式会社ilについて】

株式会社ilは、Founder村主悠真が「世界の最大公益化」を理念に掲げ設立した法人です。同社が運営する虚次元法人ï.inc（アイインク）を通じて、数学における虚数（i = √-1）の概念を人間の意識と存在の構造に応用した独自の理論体系「拡張虚数理論（通称：虚次元理論）」を思想的基盤とする世界平和の実践活動を世界中で展開。理論と実践の統合を通じて、「見えないものに座標を与え、世界と接続する」活動を推進しています。

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【関連URL】

e.Capital Program：https://iii-iii.com/e.capital/

ï Project：https://iii-iii.com

村主悠真 公式サイト：https://yuma-muranushi.jp/

村主悠真 公式YouTube：https://www.youtube.com/@PEACE-PEACE-PEACE-PEACE

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社il 代表：村主悠真（むらぬし ゆうま）

Web：https://iii-iii.com

E-mail：iii@iii-iii.com