人生が変わる言葉「ことのココタチ」から4月16日新作発売　　　　言葉が持つ不思議なチカラ　“言葉はメンタルのサプリ″です

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マクティブエンターテイメント株式会社

ことのココタチ『今からボード』4月16日新作リリース

マクティブエンターテイメント株式会社（東京都世田谷区、代表取締役：宮下千里）は、同社が展開する言葉ブランド「ことのココタチ」より、『今からボード』の新アイテム2作品を4月16日に発売いたします。



『今からボード』は、「自分を変えたい」「変わりたい」という想いを持つ方や「愛がわからない」「心の問題に悩む」「人生について迷う」といった悩みや疑問を持つ方に向けて、自分自身と向き合う時間を支え、人生のヒントを届ける言葉のエンターテイメントです。



日常の中で目に見えるところに置いたり飾ったり、持ち歩くことで、何度も読み返し、悩んでいたり、落ち込んでいた自分をケアしていきます。



■言葉ブランド「ことのココタチ」

日常生活で触れる映画の名シーンや好きな楽曲の歌詞、小説の一節、または何気ない会話での印象的な言葉など、再び聞きたくなる言葉は多々あります。



「あの言葉はずっと忘れたくない」「あの言葉が何かの役に立つかもしれない」「あの言葉で自分が変われる気がする」と感じたことはありませんか。



そんな時に必要な言葉やフレーズが手元にあれば、願いを叶えるお手伝いができるのではと考え、このアイテムの企画・発売をしております。



■プロデューサー m.shin

人生って365日の繰り返しです。


その日々の中で生まれる嬉しさや、悲しさ、辛さ、切なさ、苦しさなどの


すべてが人をつくり、世の中をつくっていきます。



人と人は愛や心、さまざまな事柄を伝えることで縁（つながり）が生まれます。


言葉は自分を伝え、お互いを伝える一番大事な方法であり必要なものです。



愛や心や人生への想いが言葉で伝えられれば人は未来を語れます。



「ことのココタチ」が、今を生きていることを感じることができるように


その“確かな場所”になれることを願ってこれからも作品づくりを行います。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■商品情報


苦しさから『今からボード』

やっと夢が『今からボード』


『今からボード』裏面





商品名：今からボード


種類：2種（苦しさから/やっと夢が）


サイズ：A6サイズ（縦148ｍｍ×横105ｍｍ）


素材：高密度厚紙


特徴：


-　両面マットフィルム貼り加工


-　折れにくい


-　キズがつきにくい


-　滑らかな手触り


-　高級パッケージ、トレーディングカードなどに使用


価格：880円（税込）



今後も『今からボード』シリーズは続々と新たな商品を発売する予定です。詳細は公式サイトをご覧ください。



■会社概要

会社名：マクティブエンターテイメント株式会社


所在地：東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14


事業内容：化粧品のOEM企画・製造及びオリジナル商品のプロデュース


　　　　　言葉ブランド「ことのココタチ」プロデュース


企業サイト：https://mactive-entertainment.co.jp/



＜公式サイト＞


https://kotonokokotachi.com/



＜オンラインショップ＞


https://shop.kotonokokotachi.com/