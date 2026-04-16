人生が変わる言葉「ことのココタチ」から4月16日新作発売　　　　言葉が持つ不思議なチカラ　“言葉はメンタルのサプリ″です

マクティブエンターテイメント株式会社ことのココタチ『今からボード』4月16日新作リリース

マクティブエンターテイメント株式会社（東京都世田谷区、代表取締役：宮下千里）は、同社が展開する言葉ブランド「ことのココタチ」より、『今からボード』の新アイテム2作品を4月16日に発売いたします。

『今からボード』は、「自分を変えたい」「変わりたい」という想いを持つ方や「愛がわからない」「心の問題に悩む」「人生について迷う」といった悩みや疑問を持つ方に向けて、自分自身と向き合う時間を支え、人生のヒントを届ける言葉のエンターテイメントです。

日常の中で目に見えるところに置いたり飾ったり、持ち歩くことで、何度も読み返し、悩んでいたり、落ち込んでいた自分をケアしていきます。

■言葉ブランド「ことのココタチ」

日常生活で触れる映画の名シーンや好きな楽曲の歌詞、小説の一節、または何気ない会話での印象的な言葉など、再び聞きたくなる言葉は多々あります。

「あの言葉はずっと忘れたくない」「あの言葉が何かの役に立つかもしれない」「あの言葉で自分が変われる気がする」と感じたことはありませんか。

そんな時に必要な言葉やフレーズが手元にあれば、願いを叶えるお手伝いができるのではと考え、このアイテムの企画・発売をしております。

■プロデューサー m.shin

人生って365日の繰り返しです。

その日々の中で生まれる嬉しさや、悲しさ、辛さ、切なさ、苦しさなどの

すべてが人をつくり、世の中をつくっていきます。

人と人は愛や心、さまざまな事柄を伝えることで縁（つながり）が生まれます。

言葉は自分を伝え、お互いを伝える一番大事な方法であり必要なものです。

愛や心や人生への想いが言葉で伝えられれば人は未来を語れます。

「ことのココタチ」が、今を生きていることを感じることができるように

その“確かな場所”になれることを願ってこれからも作品づくりを行います。

■商品情報

苦しさから『今からボード』やっと夢が『今からボード』『今からボード』裏面

商品名：今からボード

種類：2種（苦しさから/やっと夢が）

サイズ：A6サイズ（縦148ｍｍ×横105ｍｍ）

素材：高密度厚紙

特徴：

- 両面マットフィルム貼り加工

- 折れにくい

- キズがつきにくい

- 滑らかな手触り

- 高級パッケージ、トレーディングカードなどに使用

価格：880円（税込）

今後も『今からボード』シリーズは続々と新たな商品を発売する予定です。詳細は公式サイトをご覧ください。

■会社概要

会社名：マクティブエンターテイメント株式会社

所在地：東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14

事業内容：化粧品のOEM企画・製造及びオリジナル商品のプロデュース

言葉ブランド「ことのココタチ」プロデュース

企業サイト：https://mactive-entertainment.co.jp/

＜公式サイト＞

https://kotonokokotachi.com/

＜オンラインショップ＞

https://shop.kotonokokotachi.com/