人生が変わる言葉「ことのココタチ」から4月16日新作発売 言葉が持つ不思議なチカラ “言葉はメンタルのサプリ″です
ことのココタチ『今からボード』4月16日新作リリース
マクティブエンターテイメント株式会社（東京都世田谷区、代表取締役：宮下千里）は、同社が展開する言葉ブランド「ことのココタチ」より、『今からボード』の新アイテム2作品を4月16日に発売いたします。
『今からボード』は、「自分を変えたい」「変わりたい」という想いを持つ方や「愛がわからない」「心の問題に悩む」「人生について迷う」といった悩みや疑問を持つ方に向けて、自分自身と向き合う時間を支え、人生のヒントを届ける言葉のエンターテイメントです。
日常の中で目に見えるところに置いたり飾ったり、持ち歩くことで、何度も読み返し、悩んでいたり、落ち込んでいた自分をケアしていきます。
■言葉ブランド「ことのココタチ」
日常生活で触れる映画の名シーンや好きな楽曲の歌詞、小説の一節、または何気ない会話での印象的な言葉など、再び聞きたくなる言葉は多々あります。
「あの言葉はずっと忘れたくない」「あの言葉が何かの役に立つかもしれない」「あの言葉で自分が変われる気がする」と感じたことはありませんか。
そんな時に必要な言葉やフレーズが手元にあれば、願いを叶えるお手伝いができるのではと考え、このアイテムの企画・発売をしております。
■プロデューサー m.shin
人生って365日の繰り返しです。
その日々の中で生まれる嬉しさや、悲しさ、辛さ、切なさ、苦しさなどの
すべてが人をつくり、世の中をつくっていきます。
人と人は愛や心、さまざまな事柄を伝えることで縁（つながり）が生まれます。
言葉は自分を伝え、お互いを伝える一番大事な方法であり必要なものです。
愛や心や人生への想いが言葉で伝えられれば人は未来を語れます。
「ことのココタチ」が、今を生きていることを感じることができるように
その“確かな場所”になれることを願ってこれからも作品づくりを行います。
■商品情報
苦しさから『今からボード』
やっと夢が『今からボード』
『今からボード』裏面
商品名：今からボード
種類：2種（苦しさから/やっと夢が）
サイズ：A6サイズ（縦148ｍｍ×横105ｍｍ）
素材：高密度厚紙
特徴：
- 両面マットフィルム貼り加工
- 折れにくい
- キズがつきにくい
- 滑らかな手触り
- 高級パッケージ、トレーディングカードなどに使用
価格：880円（税込）
今後も『今からボード』シリーズは続々と新たな商品を発売する予定です。詳細は公式サイトをご覧ください。
■会社概要
会社名：マクティブエンターテイメント株式会社
所在地：東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14
事業内容：化粧品のOEM企画・製造及びオリジナル商品のプロデュース
言葉ブランド「ことのココタチ」プロデュース
企業サイト：https://mactive-entertainment.co.jp/
＜公式サイト＞
https://kotonokokotachi.com/
＜オンラインショップ＞
https://shop.kotonokokotachi.com/