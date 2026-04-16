資金繰り改善を支援する「フリーウェイ請求書カード払い」が累計決済金額20億円を突破

フリーウェイフィナンシャル株式会社

B2B向け決済事業を展開するフリーウェイフィナンシャル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：牛崎 遼）は、「フリーウェイ請求書カード払い」の累計決済金額が20億円を突破したことをお知らせします。

■ 「フリーウェイ請求書カード払い」が選ばれる3つの特徴

※資料：フリーウェイフィナンシャル株式会社業界最安水準の手数料と透明性

決済手数料は2.7%（消費税は非課税）と業界最安水準※に設定しています。初期費用や月額利用料は一切かからず 、利用した分だけ手数料が発生するシンプルな料金体系です（※手数料が600円を下回る場合は一律600円）。

※2026年4月時点、BtoB向け請求書カード払いサービスにおいて（当社調べ）

取引先への信頼を維持する「振込名義」指定

本サービスは、お客様の名義で振込を代行します。そのため、取引先（請求書発行元）にカード決済を利用していることを知られる心配がなく 、従来の取引慣習を維持したまま資金繰りの改善が可能です。

多忙な経営者に寄り添うスピード感

ご利用にあたって事前の書類審査などは不要で、Web完結で最短即日で取引先への振込が可能です。仕入れ、外注費、家賃、広告宣伝費や、法人向けの社会保険料や労働保険料の支払いなど、幅広いビジネスシーンに対応しています。

■ サービス実績

「フリーウェイ請求書カード払い」は、サービス開始以来、多くのユーザー様にご支持いただき、累計カード決済額は20億円を突破いたしました。即日振込の実行率も95.80%※と高い水準を維持しており、確実な決済インフラとして成長を続けています。

※2024年4月～2026年2月における当サービス実績による集計

■ 「フリーウェイ請求書カード払い」サービス概要

■ 会社概要

- サービス内容： 銀行振込指定の請求書をカード決済（Visa/Mastercard/JCB/American Express）に切り替え、サービス運営会社がお客様に代わって振込を行うサービス。- メリット： 支払い期限の延長、キャッシュフローの改善、振込作業の効率化。- URL： https://freeway-card.com/

フリーウェイフィナンシャル株式会社

代表者：代表取締役 牛崎 遼

所在地：東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目5階

事業内容：請求書カード払い、クラウドファクタリング

■本件に関するお問い合わせ先

フリーウェイフィナンシャル株式会社 広報担当 info@freeway-card.com