機能性表示食品「ザクロの恵み」ドラッグストアにて4月20日(月)発売 ～1日たったの約43円*¹！無理なく続けられるダイエットサポート～

日本ケフィア株式会社

本場ケフィアのリーディングカンパニーである日本ケフィア株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表：徳丸浩一郎）は、2026年4月20日（月）より、肥満気味の方の脂肪減少をサポートする機能性表示食品「ザクロの恵み」を、一部ドラッグストアと当社ECサイトにて販売開始いたします。

ダイエットが続かない大人世代のお悩みにアプローチ

年齢とともに「最近、お腹まわりが気になってきた」「健康診断で中性脂肪が高めと言われた」といったお悩みを抱える方は少なくありません。しかし、これまでにさまざまなダイエットを試しても続かなかったという声も多く聞かれます。

そこで当社は、見た目に直結しやすいウエスト周囲径などの改善までカバーする成分に着目しました。女性になじみ深いザクロの魅力に、機能性表示食品としての信頼性をプラス。お財布にも優しく、毎日無理なく続けられる、注目のザクロ由来エラグ酸を使った『ザクロの恵み』を開発いたしました。

特徴１. 機能性表示で脂肪減少にアプローチ

ザクロ由来エラグ酸が、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。健康的な体型維持を目指す方におすすめです。

特徴２. 美容果実「ザクロエキスパウダー」使用

古くから美容意識の高い人に親しまれ、生活に取り入れられてきた果実であるザクロを使用しています。パッケージも、女性が手に取りたくなるようなデザインに仕上げました。

特徴３. 1日たったの約43円*¹、手軽に試せる価格で続けやすい

エラグ酸は、ベリー類やブドウなどに多く含まれていますが、果物を毎日食べるのは費用や手間がかかります。本商品なら、機能性表示として認められているエラグ酸3mgを1日1粒で手軽に摂取でき、30日分で税抜1,280円（1日あたり約43円*¹）という無理なく継続しやすい価格を実現しました。

「ザクロの恵み」商品概要

商品名：ザクロの恵み

・機能性表示食品 届出番号：J342

・発売日：2026年4月20日(月)

・希望小売価格：1,280円（税抜）

・内容量：30日分、6g（30粒×200mg）

・摂取目安量：1日1粒

・機能性関与成分：ザクロ由来エラグ酸 3mg

・届出表示：エラグ酸は肥満気味の方の体重・体脂肪・血中中性脂肪・内臓脂肪・ウエスト周囲径の減少をサポート、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。

■ 日本ケフィア株式会社について

「全世界の人々の健康で美しいライフスタイルをサポートする。」

達成のため、お客様を笑顔にできるような商品開発を続け、世界で最も信頼される企業を目指し努力を続けてまいります。



【会社概要】

社名：日本ケフィア株式会社

本社所在地：〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13-16

TEL：0466-27-3511（代表） FAX：0466-27-3513

代表取締役：徳丸浩一郎 （一社）日本栄養評議会理事長

設立： 1977年4月30日

事業内容： ケフィアを中心とした醗酵食品、サプリメント、化粧品の企画・製造、卸売販売、通信販売

HP：https://www.japankefir.com/

公式ECサイト：https://www.kefran.com/

*¹ 販売状況により、価格変更の場合がございます。