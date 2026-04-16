法人向けクラウドストレージ「Everidays」が、ファイル送信機能に「公開モード」を追加

株式会社yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）が運営する法人向けオンラインクラウドストレージ「Everidays（エブリデイズ）」は、ファイル送信機能に「公開モード」を追加したことをお知らせいたします。

「公開モード」について

「公開モード」は、ファイル送信機能で送信したファイルを「閲覧のみ（プレビュー）」に限定して共有できる機能です。

これまでのファイル送信機能では、受信者がファイルの内容を確認するにはダウンロードが必要でした。「公開モード」を利用すると、受信者はブラウザ上でファイルをプレビューできるため、ダウンロードすることなくファイルの内容を確認できます。

Everidaysのアカウントを持たない外部の相手に送信できるので、組織の情報を外部に渡すことなく「見せるだけ」の共有が可能になります。

活用シーン

「公開モード」は、ファイルの内容を確認してもらいたいが、ファイル自体は渡したくないという場面で活用できます。

機密性の高いファイルの安全な閲覧共有

「公開モード」では、受信者がファイルをダウンロード・保存できないため、情報が外部の端末に残るリスクを低減できます。取引先への資料の送付、社外の関係者への図面・デザインデータの確認依頼など、「内容は確認してほしいが、ファイル自体は渡したくない」場面で活用できます。

セミナーや研修動画の配信

これまでEveridaysで社外の方に動画を見てもらうには、相手にアカウントを登録してもらい、ワークスペース上で「閲覧のみ」権限を付与する必要がありました。「公開モード」では、リンクを送るだけで相手がブラウザ上で動画を再生できるため、アカウント登録なしで動画を届けられるようになります。研修動画の外部配信、製品紹介動画の共有、イベント映像の配布など、手軽に「見せるだけ」の動画共有が実現します。

従来のファイル送信では、送信後のファイルの取り扱いを送信者側でコントロールすることが困難でした。「公開モード」を利用することで、閲覧のみに限定した共有が可能になり、情報の不要な拡散を防ぐことができます。

利用方法

ファイル送信時に「公開モード（閲覧のみ）で送る」にチェックを入れて送信するだけで利用できます。受信者は従来のダウンロードボタンの代わりにプレビューボタンが表示され、ブラウザ上でファイルの内容を確認できます。

対応ファイル形式- Microsoft 365 文書（Excel・Word・PowerPoint）- PDF- 画像- 動画

※拡張子は、Everidaysサポートページ「プレビューできるファイルの種類(https://support.everidays.com/s/article/1530)」をご参照ください。

よくあるご質問

Q. 「公開モード」は追加費用がかかりますか？

A. 追加費用はかかりません。

Q. ファイル送信機能はどんな機能ですか？

A. 脱PPAPを実現するためのセキュアなファイル転送機能です。ユーザー数無制限・送信容量の制限なしで利用でき、コストを気にせず組織全体で活用できます。

Q. 受信者にEveridaysのアカウントは必要ですか？

A. 必要ありません。受信者はメールに記載されたリンクからブラウザ上でファイルを閲覧できます。

Q. 「公開モード」を組織として使わせたくない場合はどうすればよいですか？

A. 組織管理者が［組織設定］>［ファイル送受信設定］から「ファイル公開モードを使用する」を無効にすることで、組織全体で利用を制限できます。

「公開モード」は、日頃よりEveridaysをご利用いただいているお客様のご要望から生まれた機能です。Everidaysは今後も、お客様の声に耳を傾け、より安全で使いやすいサービスの提供に努めてまいります。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。 格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番25号 アクロスキューブ博多駅前4F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。