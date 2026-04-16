【千葉県市原市】5/10(日)「こどもの居場所フェスタinいちはら」開催

市原市役所

「こどもの居場所フェスタinいちはら」は、市原市内を中心にこどもの居場所づくりに取り組む市民活動団体、地域活動に取り組む企業、行政の協働によるイベントです。今回は3つの大学の学生たちも初参加し、こどもたちと一緒に体験できる企画やブース運営を行います。

体験型のイベントなどを通じて、こどもから大人まで楽しみながら、様々なこどもの居場所やその取り組みについて知る機会を得るとともに、若者たちが地域と関わりながら、自身の活動や学びを発信できる場としての居場所づくりを目的としています。

なお、本イベントはこども家庭庁が取り組む「こどもまんなか児童福祉週間」の協力団体として、行うイベントです。

日時

5月10日(日)10時30分～16時

会場

ウエルシア・コミュニケーションセンターいちはら

（市原市南国分寺台4-1-1 ウエルシア市原国分寺台店2階）

主な内容

主催

- こども薬剤師体験、握力チャレンジ、試供品による試飲・試食- 学生たちによるカルタ、モルック、手作りおもちゃ等の体験会- こどもの居場所についてお話できる相談ブース- 体験ワークショップ(（空手体験、革キーホルダーづくりなど)）- 市民活動団体によるトークセッションこども薬剤師体験の様子会場の様子

ウエルコミ（市原市・ウエルシア薬局株式会社・NPO法人いちはら市民活動協議会）