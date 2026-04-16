「CLASSICS the Small Luxury Design Award 2026」受賞作品が決定

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、第6回目となる「CLASSICS the Small Luxury Design Award 2026」の受賞作品を発表いたします。

第６回目となる今回は、「Yum Yum」をテーマに、それぞれのおいしいを、ハンカチというかたちで表現した作品を募集しました。2025年11月3日から2026年1月31日まで募集を実施し、世界41ヵ国から合計966点の応募が寄せられました。多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。

厳正なる審査の結果、以下の9作品が選出されました。

・グランプリ：1作品

・準グランプリ：2作品

・審査員特別賞：6作品

CLASSICS the Small Luxuryでは、今後もハンカチという小さな布から生まれる、創造性あふれる表現を応援してまいります。

■受賞作品について

〇グランプリ（1作品）

作者：Spengler Anna タイトル：Sweet Immersion

〇準グランプリ（2作品）

作者：Umetsu Kae タイトル：Power Rice ball

作者：Poskochinova Maria タイトル：the secret ingridient

グランプリ・準グランプリの作品は、デザインを製品化し、CLASSICS the Small Luxury 直営店・オンラインショップ、その他取扱店にて販売予定となります。

審査員特別賞を含む全9作品や講評は、WEBサイトにてご覧いただけます。

結果発表ページ :https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/20260416design-award-2026

■CLASSICS the Small Luxury Design Award について

CLASSICS the Small Luxuryでは、これまでに国内外の多くのアーティストとコラボレーションのハンカチーフを世に送り出してきました。デザインの力が吹き込まれることで、ハンカチーフの新たな魅力や可能性が広がることを追求しています。アーティストの活動を応援すると共に、デザインが人々にとって、より親密なものとなればと願い、2020年より「CLASSICS the Small Luxury Design Award 」を創設しました。

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ