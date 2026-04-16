日本発ラグジュアリー・コンブチャメーカーのトラゲット、シンガポールにASEAN事業開拓部門を新設。

合同会社トラゲット

料理に寄り添う最高峰のノンアルコール飲料としての「KOMBUCHA（コンブチャ）」を展開する合同会社トラゲット（愛知県名古屋市、代表：菊池陽介）は、東南アジアにおける販路拡大およびブランド認知の強化を目的とし、シンガポールに新たに「ASEAN事業開拓部門」を設置いたしました。

本部門には現地の市場に精通した専任の「事業開拓マネージャー」を配置し、シンガポールをはじめ、ベトナム、マレーシア、タイの4カ国を中心とした高級レストランおよびラグジュアリーホテルへのダイレクトな営業体制を本格稼働させ、「ジャパニーズ・ラグジュアリー・コンブチャメーカー」としての確固たる地位を築いてまいります。

■ 拠点設立の背景：アジアのハブで高まる「最高峰のノンアルコール需要」

世界の美食が集まるガストロノミーの中心地、シンガポール。近年のファインダイニング市場では、世界的な健康志向や多様なライフスタイルを背景に、「アルコールを飲まない層にも、料理との完璧なマリアージュを楽しんでいただくための選択肢」が急務となっています。

弊社はこれまで、シンガポールのレストランや在シンガポール日本国大使館主催のレセプション等を通じて、VIPや現地のフーディー（食通）に向けて日本の発酵技術が光るコンブチャを提供し、高い評価を獲得してまいりました。現在、世界的に爆発的な広がりを見せているこの「本物のノンアルコール需要」へより迅速かつ深く応えるため、東南アジアのハブであるシンガポールに直轄の拠点を設ける決断に至りました。

■ ASEAN事業開拓部門のミッションと戦略

1. 専任マネージャーによるダイレクトな提案と、ワインオルタナティブとしての価値啓蒙 新設した部門には事業開拓マネージャーを配置し、日本の醸造所（名古屋）と密に連携。ウェルカムドリンクとしての活用や、モクテルの割材としてのご提案。そして、メニューの味わいや構成に応じた「Kombuchaペアリング」の提案もいたします。 また、現地のレストランと協業したKombuchaペアリングイベントを積極的に開催。「単なる甘いジュースの代用品」ではなく、料理を格上げする「ワイン・オルタナティブ」としてのKombuchaの真価を、実際の体験を通して広くお伝えしてまいります。

2. 重点4カ国（シンガポール、ベトナム、マレーシア、タイ）のラグジュアリー市場を開拓 食文化が著しく成熟しているこの4カ国の高級レストラン、5つ星ホテル、高級リゾートをメインターゲットに据え、販路を拡大します。現地の多様なスパイスやハーブを用いたアジアンキュイジーヌ、革新的なフレンチやイノベーティブ料理と、トラゲットが創り出すコンブチャが持つ「引き算の美学」との融合を図ります。

■ 世界へ発信する「ジャパニーズ・ラグジュアリー・コンブチャ」とは

私たちが創り出すコンブチャは、単なる飲料の枠を超えた存在です。

東南アジア市場ではまだ流通しておらず、海外では知られざる日本固有の素晴らしい素材の数々。私たちはそれらを発酵の力で最高峰のノンアルコール飲料へと昇華させ、現地の皆様へとお届けします。トラゲットは、このコンブチャという液体を「媒介（メディア）」とし、日本の豊かな素材の魅力と、そこに込められた生産者の情熱を、言語の壁を越えて世界へと発信する役割を担ってまいります。

さらに、グローバルで急激に高まるノンアルコールドリンク需要に応える新たな体験として、現地のトップシェフたちと協業した「Kombuchaペアリングイベント」等も積極的に開催してまいります。料理とコンブチャが織りなす至高のマリアージュを通じて、言葉を介さずとも伝わる「ジャパニーズ・ラグジュアリー」な新しい食文化の楽しみ方を提案し続けます。

■ 今後の展望

今回のASEAN事業開拓部門の設立は、トラゲットが日本国内のメーカーから、真のグローバルブランドへと進化するための重要な第一歩です。日本で培った圧倒的なクオリティと「Play Kombucha」の哲学を武器に、東南アジアのダイニングシーンにおけるノンアルコールの基準（スタンダード）を私たちが書き換えてまいります。

■ 会社概要

社名：合同会社トラゲット 代表者：菊池 陽介

日本本社所在地：愛知県名古屋市千種区東山通4-17 黒川ビル1階

事業内容：Kombucha（コンブチャ）の製造・販売、ノンアルコール飲料の開発

コーポレートサイト：https://traghetto.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/plus.kombucha/?hl=ja

合同会社トラゲット ASEAN事業開拓部門

マネージャー：S.Yamaguchi

【本件・ASEAN地域でのお取引に関するお問い合わせ先】

合同会社トラゲット

traghetto.yosuke@playkombucha.com

担当：菊池