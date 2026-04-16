3世代で楽しむピックルボール大会「港区カップ 東京タワーピックルボールフレンドシップ2026 夏-秋」をハリウッドのソイプロビューティが応援

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、「港区カップ 東京タワーピックルボールフレンドシップ 2026 夏-秋」に協賛いたします。

大豆プロテインブランド「ソイプロビューティ」の協賛を通じて本大会を支援し、ピックルボールを通じた美と健康、そして世代を超えたコミュニティの活性化を応援してまいります。また、大会に先駆け、2026年3月19日（木）に開催された記者会見にも出席いたしました。

ハリウッド SBM美容法 × スポーツ

2025年に創業100周年を迎えたハリウッド株式会社は、「美しさ」を見た目だけに求めず、「健康で幸せであること」を大切にしながら、社会課題とも向き合い、挑戦を続けてきました。

創業者夫人で美容家のメイ・ウシヤマが提唱した、「Skin（肌）」「Body（体）」「Mind（心）」の調和を重視する「SBM美容法(R)」を受け継ぎ、スキンケアや健康食品の開発を行っています。



ハリウッド株式会社は、こうした「美」と「健康」をライフスタイルとして提供する企業理念と、心身の健康を追求するスポーツの価値観が重なることから、美と健康を支えるスポーツとしてピックルボールに注目し、2024年にピックルボール市場への支援を開始しました。



これまで、都内のインドアピックルボール施設「ピックルボールワン銀座新橋」への出資や、東京タワー屋上にあるピックルボールコート「ピックルボール フレンドシップ」への常設コートの提供などを通じて、ピックルボールの魅力発信と発展をサポートしています。



今後も、理念と親和性の高いスポーツイベントの開催やアスリート支援を通じて、美と健康の輪を広げてまいります。

東京タワーベストアメニティピックルボールコート

ピックルボール

1965年にアメリカ・ワシントン州で誕生した、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせたスポーツです。「年齢や性別、競技経験を問わず楽しめる“壁のないスポーツ”として親しまれ、誕生から約60年が経った今、アメリカでは6人に1人がプレーをしたことがあるとも言われています」（ピックルボール日本連盟 常任理事・田中由紀さん）



アメリカでの競技人口は、現在2500万人とも言われており、2019年時点の30万人から大きく増加しました。少子高齢化が進む日本においても、健康づくりやコミュニティ形成の観点から広がりを見せ、国内の競技人口は4.5万人、2023年からの3年間で約4倍になるなど、注目度は年々高まっています。



ルールがわかりやすく始めやすい一方で、プロの試合ではパワーやスピード、戦略性も求められる奥深さを持ち、子どもからシニアまで幅広い世代が楽しめるスポーツとして広がりを見せています。

ピックルボール競技のイメージ：コートにおいて、プラスチック製で中空のボールに多数の穴があいたものを、木製などの固いパドル（ラケット）で打ち合う。卓球・テニス・バドミントンを元に考えられた競技で、ルールや戦略などはテニスに準ずる。

港区カップ 東京タワーピックルボールフレンドシップ 2026 夏-秋

今回が初開催となる本大会は、3世代で参加できる一般向けのピックルボール大会。7月上旬から東京・港区内のピックルボールコートで予選を実施し、敬老の日を前にした9月19日（土）・20日（日）に、東京タワーフットタウン屋上にあるコート「東京タワーベストアメニティピックルボールコート」にて準々決勝・準決勝・決勝が行われます。

大会に先立ち行われた記者会見には、大会実行委員長・白戸太朗さんらに加え、ハリウッド株式会社 橋本香澄らが登壇しました。

大会実行委員長・白戸太朗さんコメント

「今後、ピックルボールは競技スポーツとして発展していく一方で、レクリエーションスポーツとしても、幅広い年齢層にとって健康増進やコミュニティ形成の重要な手段になっていくと考えています。その発信を東京・港区から始めることに大きな意味を感じています」

ハリウッド株式会社 橋本香澄 コメント

「このような素敵な大会に、ソイプロビューティ プラスとして協賛させていただけることを大変光栄に存じます。ピックルボールは、健康面の向上はもちろん、心まで整えてくれる魅力的なスポーツであると感じています。こうした素晴らしい大会に寄り添いながら、ソイプロビューティ プラスを通じて、年齢や性別を問わず、皆さまの“内側からの美しさ”をサポートできましたら幸いです」

協賛：ソイプロビューティ

ハリウッド株式会社は、大豆プロテインブランド「ソイプロビューティ」の協賛を通じて本大会をサポートしています。

2020年に発売した大豆プロテイン「ソイプロビューティ」は、美と健康を内側からサポートするインナーケア商品として人気を集め、2026年1月に「ソイプロビューティ プラス」にリニューアル。100％植物性、白砂糖・乳化剤不使用はそのままに、植物性たんぱくの含有量を20％増量。1食あたり12gへとアップしました。



さらに、大豆プロテインとそら豆プロテインを配合したWプロテイン処方、沖縄県産モリンガやマカ、クコの実、カムカム、アサイーなど7種のスーパーフード配合、着色料・香料・白砂糖・グルテン・ミルク・保存料を使用しない6つのフリー設計も特長です。

フレーバーは、「KINAKO」「CHAI」「SAKE（栄養機能食品ビオチン）」の3種をラインナップ。香ばしいきな粉風味に植物由来のラブレ乳酸菌をプラスしたKINAKO、スパイスが心地よく香るCHAI、京都の酒造で作られた香り高い酒粕にビオチンを加えたSAKEなど、その日の気分や体調に合わせてお楽しみいただけます。

（左から）KINAKO、CHAI、SAKE

ソイプロビューティ プラスの詳細、お買い求めは BEAUTY CELLAR ONLINE(https://www.hollywood-jp-online.com/view/category/ct498) をご覧ください。

インスタグラム公式アカウント

@soyprotein_beauty （https://www.instagram.com/soyprotein_beauty/）

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