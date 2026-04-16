【待望の予約販売開始】夏にぴったり、接触冷感で蒸れにくい！累計666万枚を突破した新感覚のハイブリッドマスク「さらさらしろくまちゃんマスク」が復活！

スリーアール株式会社

小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村陽一）は、肌にやさしい高機能マスクとしてご好評いただいていた「さらさら しろくまちゃんマスク」の予約販売を開始いたしました。 多くのお客様から寄せられた「涼しく着けられるマスクを再販してほしい」という声を受け、このたび復活し、予約受付を開始する運びとなりました。

【さらさら しろくまちゃんマスクとは】

「さらさら しろくまちゃんマスク」は、大ヒット商品「ふわふわ うさちゃんマスク」の姉妹ブランドとして誕生し、発売からわずか2か月足らずで30万枚を販売した大人気の夏用ハイブリッドマスクです。

表側には花粉や微粒子をしっかりブロックする不織布、肌に触れる裏側には「アイシングナイロン素材」を採用。通常の不織布マスクで気になりがちな「毛羽立ちによるチクチク感」や「熱がこもる不快な蒸れ」を軽減します。

販売場所

【公式サイト】 https://3rrr.net/products/3r-srk07

【Amazonサイト】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKV7SQG

【楽天サイト】https://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-srk07/

製品の特徴

・不織布×アイシングナイロンのハイブリッド構造 肌へ触れる面がナイロン素材で毛羽立ちにくく、不織布のチクチク感が気になる方におすすめです。付けた瞬間「ひんやり・さらさら」。マスクの中の蒸れを軽減します。

・3層構造フィルターで花粉・微粒子99％カット 遮断率の試験もクリアしており、ウイルスや花粉の対策としても安心してお使いいただけます。

・柔らかいソフト耳掛け 長時間つけていても耳が痛くなりにくい仕様です。

・衛生的な個包装 1枚ずつの個包装だから、カバンに入れて予備として持ち運ぶのにも便利です。

販売場所

【公式サイト】 https://3rrr.net/products/3r-srk07

【Amazonサイト】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKV7SQG

【楽天サイト】https://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-srk07/

予約販売開始日： 2026年4月8日

一般販売予定価格： 680円（税込・送料込）

商品仕様

商品名：さらさら しろくまちゃんマスク 7枚入 普通サイズ ホワイト

・さらさらで付け心地がよい、アイシングナイロン素材を採用

・3層構造のフィルターで花粉・微粒子99%カット

・遮断率の試験も行っているから安心

・柔らかいソフト耳掛けで長時間つけていても痛くなりにくい

・個包装だから持ち運びにも便利

型番：3R-SRK07WT（普通サイズ）

サイズ：マスク部 約17.5×9.5cm

耳掛け 約16cm

入数：7枚（個包装）

対象：かぜ・花粉・ほこり等

素材

皮膚に接触面：ナイロン

外側：ポリプロピレン不織布

フィルター：ポリプロピレン不織布

ノーズワイヤー：ポリエチレン

耳かけ：ポリオレフィン、ポリウレタン

カラー：ホワイト

大口注文も承っています

大量注文をご検討の方や、商社や販売店の方もお気軽にお問い合わせください。

法人部門の専門スタッフが対応いたします。

法人向けサイト https://3rrr-btob.jp/

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト：https://3rrr-hd.jp