内側から、すっきりをサポート！「黒酢＆りんご酢Premium」4月20日(月)総合スーパーにて発売 ～黒酢×りんご酢に100億個の乳酸菌をプラス。毎日手軽に続けられる新感覚サプリ～

日本ケフィア株式会社

本場ケフィアのリーディングカンパニーである日本ケフィア株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表：徳丸浩一郎）は、4月20日（月）より、ダイエットや美容を意識する女性に向けたサプリメント「黒酢＆りんご酢Premium」を、販売開始いたします。

本商品は、黒酢と黒酢もろみ、りんご酢のトリプル処方に加え、ヨーグルト10個分相当（※1）となる100億個の乳酸菌を配合。

お酢特有の酸味や糖分を気にせず、サプリメントで手軽に美容と健康ケアを続けられる商品です。

■ 開発の背景：高まる「お酢」ニーズと、女性の悩みに寄り添う独自処方

近年、純りんご酢市場は拡大を続けているとみられ、美容・ダイエット目的を含めた健康ニーズが高まっていると言われています。一方で、「お酢の健康効果は気になるけれど酸味が苦手」「ドリンクタイプは糖分が気になる」「歯のエナメル質への負担が心配」といった声も少なくありません。

また、従来の黒酢サプリメントは「にんにく」を配合した滋養強壮系のものが主流でした。そこで当社は、2000年代の“お酢ダイエット”ブームを経験し、現在も美容に関心の高い女性に向けて商品を開発。他社には例がない「黒酢×りんご酢」の組み合わせにより、女性のすっきりをサポートする独自の美容志向サプリメントを完成させました。

■ 「黒酢＆りんご酢Premium」3つの特徴

特徴１. 3種類のお酢の力で、気になるお悩みをサポート

黒酢エキス末・黒酢もろみ末・りんご酢末をトリプル配合。黒酢成分は名産地である鹿児島県福山町産を、りんご酢は純りんご酢を使用しています。黒酢エキス末・黒酢もろみ末を300mgと高配合し、それぞれの持つアミノ酸・有機酸・ポリフェノールがダイエットサポートから美容ケアまで幅広く対応します。

特徴２. ヨーグルト10個分！100億個の乳酸菌で内側からサポート

長寿で有名なコーカサス地方発祥の発酵乳「ケフィア」を配合。ケフィア由来の4種の乳酸菌と3種の酵母に、さらに1種の乳酸菌を加えた全8種類の善玉菌を摂取できます。1日あたりヨーグルト10個分（※1）となる乳酸菌100億個が、内側から輝く毎日をサポートします。

（※1 ヨーグルト1個を10億個の乳酸菌とした場合 ）

特徴３. サプリだからこその手軽さ。糖質や酸味を気にせず続けられる

サプリメント形状のため、お酢特有の強い酸味や刺激、歯のエナメル質への負担を気にせずお召し上がりいただけます。水で希釈する手間もなく、お酢ドリンクによくある余計な糖類によるカロリー増加の心配もありません。

■ 商品概要

・商品名：黒酢&りんご酢Premium

・発売日：2026年4月20日(月)

・希望小売価格：1,680円（税抜）(※2)

・内容量：27g（300mg×90粒）／30日分目安

・摂取目安量：1日3粒

（※2 販売状況により、価格変更の場合がございます。 ）

【会社概要】

社名：日本ケフィア株式会社

本社所在地：〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13-16

TEL：0466-27-3511（代表） FAX：0466-27-3513

代表取締役：徳丸浩一郎 （一社）日本栄養評議会理事長

設立： 1977年4月30日

事業内容： ケフィアを中心とした醗酵食品、サプリメント、化粧品の企画・製造、卸売販売、通信販売

HP：https://www.japankefir.com/

公式ECサイト：https://www.kefran.com/