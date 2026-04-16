【SAMANSA】4月第3週の新作ショート映画ラインナップを発表！母を連れ去る不法移民捜査局と一触即発のシリアスドラマから、香水屋さんで働く男性の秘密をコミカルに描くショート映画まで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年4月17日(金)に新作となる3本『ICE』『ゴミ』『香水』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

母を連れ去る不法移民捜査局と一触即発のシリアスドラマから、香水屋さんで働く男性の秘密をコミカルに描くショート映画まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『ICE』

あらすじ：

ある日学校から帰宅したラテン系少女タリアの前から、唯一の家族である母が消えていた。米国内で不法移民を取り締まる機関「ICE」により、連れ去られていたのだ。突如ひとり残された彼女に手を差し伸べたのは、近所の男。孤立無援の先に待ち受ける現実とは--。

監督：Alex Ogus

作品時間：11分52秒

２.『ゴミ』

あらすじ：

「物語をやり直せ」--。暴力と極度の貧困が支配するイラン。顔も知らない母を探す少年と、家族の暴力から逃げ惑う少女。過酷な現実を生きる二人の世界で、物語はわずかに別の形を帯びはじめる。夢と現実が曖昧に溶け出す中、謎の声が少年に課した残酷な使命とは？

監督：Pouria Bagheri

作品時間：16分54秒





３.『香水』

あらすじ：

亡き父の香水店を継いだモハメド。過干渉な母からのお見合いの催促をかわしつつ、彼が日々大量に香水を浴びるのには、ある“秘密”があった。ところが、突如現れた魅力的な客との出会いで事態は一変。彼を覆っていた完璧な香りは、少しずつほころびはじめる--。

監督：Fateema Al-Hamaydeh Miller

作品時間：14分40秒

《スタッフからのコメント》

今週のおすすめは『ゴミ（The Litter）』。タイトルからして衝撃的ですが、中身はそれ以上に凄まじい熱量を持った作品です。暴力と貧困が渦巻くイランを舞台として、母を捜す少年と孤独な少女の逃げ場のない状況が痛いほど伝わってきます。鍵となるのは「物語をやり直せ」という言葉。この一言を意識しながら作品を観ていくと、その真意にハッとさせられます。彼らの運命に震える17分間。今週末はぜひSAMANSAでご覧ください。





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

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お問合せ先：info@samansa.com