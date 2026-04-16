【世界で加速する未成年のSNS利用制限】――AI時代の「SNS運用」に求められる「ウェルビーイング」の視点

世界で加速する未成年のSNS利用制限。AI時代のSNSの在り方とは？

RX Japan合同会社

2025年から2026年にかけて、世界各国で「未成年のSNS利用制限」が急速に広がっています。その背景にあるのは、単なる年齢制限の議論に留まらず、SNSが構造的に抱える「比較の連鎖」や「滞在時間の最大化」が招いた深刻なメンタルヘルスの課題です。



日本国内でも国会の代表質問で取り上げられ、高市総理が「必要な取り組みを進める」と言及*¹するなど、SNSのあり方は今、大きな転換点を迎えています。

また、Webマーケティングも歴史的な転換期を迎えています。ユーザーの行動は「キーワード検索」から「AIへの質問・回答」へと激変し、企業にはSEOを超えた「AIO（AI最適化）」への対応が急務です。

では、これからのSNSはどうあるべきか？今、SNSは「AIでは代替できない一次情報（リアルな体験・感情）」と「共感」を求める場として、その価値を再定義されています*²。



AIが効率を極める世界だからこそ、ユーザーは「実際に使ってみた人の生の声」や「コミュニティにおける熱量」を求めています。企業は、単なる「情報の拡散」ではなく、ユーザーのウェルビーイング（幸福）を損なわない、誠実な「関係性の構築」をSNS運用に求めていくのではないでしょうか。

4/22(水)～「SNS・インフルエンサー活用EXPO」を東京ビッグサイトにて開催

RX Japan 合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて『SNS・インフルエンサー活用EXPO』を開催します。本展は、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek」内で開催します。

本展には、AI時代の効率性とウェルビーイングを両立させる、最新のSNS運用サービスが集結します。

展示会名： 第17回 SNS・インフルエンサー活用EXPO

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00 会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

出展社数：約300社（予定） 来場者数：約20,000名（見込み）

公式Web：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

取材事前登録：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

「 SNS・インフルエンサー活用EXPO」に出展！

2026年のSNSマーケティングのトレンドとサービスをご紹介

トレンド１.：「オンプラットフォーム完結」の加速

SNSのプラットフォーム内で認知から興味喚起、さらには購買までを完結させる「オンプラットフォーム完結型」のアプローチが主流に。外部サイトへ遷移させない、ストレスフリーな購買体験が可能。

世界的に急成長中！「TikTok Shop」

TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能。ショート動画やLIVE配信を通じて、ユーザーの興味・関心をきっかけに商品と出会い、その場で購入まで至る購買体験を提供。従来の検索型ECとは異なり、コンテンツを起点とした購買導線を特徴としています。

トレンド２.：AIによる「高精度インバウンド・ターゲティング」

社名：TikTok Shop

訪日外国人が過去最高を更新し続ける中、無差別な広告投下は観光客の不快感を招き、ブランド毀損のリスクとなっています。AIを活用し、膨大な人流データから「最適な一人」へ情報を届ける手法が注目されています。

triconcier(R)（トリコンシェル）

AIが訪日客の属性・行動データを精密に分析し、最適なタイミングで広告を届けるソリューション。独自の「注視時間分析」で広告への納得度を測り、「実店舗への来訪」までを可視化。ブランドの信頼を守りつつ、確実に成果へ繋げるAI時代の新基準です。

トレンド３.：AI時代の「本物」を証明するUGC戦略

社名：株式会社 JTB

AI検索が一般化する中、AIが生成するテンプレ的な情報に対して消費者の目はより厳しくなっています。「これはAIの言葉か、それとも利用者の本音か」。今、SNSでは作り込まれた広告よりも「自然な口コミ型コンテンツ」が評価される傾向が強まっています。

【新サービス】ショート動画マーケティングツール「Vimmy」

ショート動画マーケティングに特化した、高品質なUGCを大量・低コストで生成するUGC生成プラットフォーム「Vimmy（ビミー）」。AI生成コンテンツと混同されない「実写・実体験」を軸にしたUGCを戦略的に生み出すことで、AI検索の「裏取り根拠」としての価値を高めます。 ユーザーの信頼を勝ち取るAI時代のUGCマーケティング支援ツールです。

取材のご案内（事前申込制）

社名：美容企画株式会社

◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（4月21日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当 TEL：03-6739-4128

MAIL：spex.jp@rxglobal.com

*¹テレ朝NEWS「「未成年のSNS規制」は必要か 高市総理「必要な取り組み進める」」より引用

*²docodoor「【2026年最新】AI時代のSNSマーケティングトレンドと実際の支援事例」より引用