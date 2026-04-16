シェアサイクル「ポロクル」特別仕様車が走ります　～北海道イエロースターズ　SVリーグ昇格号～

■たった1台の特別仕様車「イエスタSVリーグ昇格号」が札幌のまちを駆け巡ります

特定非営利活動法人ポロクル

札幌市でシェアサイクルサービス「ポロクル」を運営する認定NPO法人ポロクル（北海道札幌市、理事長：有村幹治）は、男子プロバレーボールチーム「北海道イエロースターズ」と包括連携協定を締結しています。その中の取組の一つとして、北海道イエロースターズの【SVリーグ昇格】を記念した、特別仕様車「イエスタSVリーグ昇格号」を展開します。

チームカラーの黄色で彩られた、たった1台の特別仕様車を探して、札幌のまちをめぐってみませんか？

「イエスタSVリーグ昇格号」は、 2026年4月15日にイエスタのSVリーグ参入が確定し、その発表記者会見の会場で展示されました。なお、この車両は同記者会見に出席した中谷薫選手、重留日向選手の直筆サイン入りとなっています。

特別仕様車も、通常の赤いシェアサイクル車両と同様に利用可能となっており、いつもの移動の中で特別仕様車に出会う“楽しみ”を創出します。

ポロクルの営業終了日である11月15日（日）まで利用できます。

■北海道イエロースターズ・認定NPO法人ポロクル 包括連携協定について

これまでポロクルは、シェアサイクルを通じて交通安全の啓発や健康増進、地域の魅力向上に取り組んできました。北海道イエロースターズも、地域に根差したスポーツチームとして、スポーツの力で地域に活力をもたらす活動を展開しています。こうした両者の取り組みを背景に、2025年に実施した自転車ルールを学ぶイベントでの連携等を経て、取り組みをさらに発展させるため、「交通安全・地域活性化に関する包括連携協定」を締結しています。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000178578.html

■特定非営利活動法人ポロクル（認定NPO法人ポロクル）について

2016年9月、札幌市より「公益性が高く、運営組織や事業活動が適正であることが認められ「認定NPO法人」の認定を受けました。私たちは、自転車の共同利用サービス（愛称：ポロクル）事業を通して、札幌のまちづくり・人づくり・魅力づくりに貢献すべく、未来を担う若者たちとともに、様々な事業や活動を行っています。