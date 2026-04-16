個人投資家の意思決定を支援するAI投資エージェント「Velpha」のシードラウンドにおいて出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下、GV-4）より、AI投資エージェントサービスを提供するヴェルファ株式会社（代表取締役：高見澤 秀介、本社：東京都中央区、以下：Velpha（ヴェルファ））のシードラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

出資の背景

政府による資産形成促進の後押しもあり、NISA口座数は2025年6月末時点で2,696万件まで拡大しています。一方で、実際の運用状況には依然として課題も見受けられます（※1）。金融庁の調査によると、NISA口座の約38%が一度も買付が行われていない「未利用口座」となっています（※2）。

その背景として、投資信託未購入者の約46%が「投資の知識がない」ことを理由に挙げており（※3）、心理的なハードルの存在が明らかになっています。こうした障壁が、口座開設後の投資行動への移行を妨げていると考えられます。

これまで多くの金融サービスは、ワンタップ注文や少額投資といった「取引のしやすさ」を中心に進化してきました。しかし投資は本来、「銘柄選び」「取引」「市場のモニタリング」「リバランス」といった一連のプロセスで成り立っています。取引が容易になった一方で、その前後にあるリサーチや市場把握の負担は依然として大きく、投資行動へのハードルは残されたままです。

Velphaは、こうした「取引前後の意思決定」に着目し、投資プロセス全体をAIエージェントによって支援するサービスです。個人投資家の本質的な課題に向き合うプロダクトの方向性と、それを実現するチームを評価し、今回の出資に至りました。

※1：金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果」（2025年9月公表）

※2：金融庁「NISA口座の利用状況調査（令和6年12月末時点）」にて算出

※3：投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査 報告書（2024年）」

事業内容

Velphaは、AI投資エージェントサービスを開発・提供するWebサービスです。個人投資家の資産運用における投資プロセス全体をAIエージェントによって支援します。

Velphaの主な機能・特徴：

1. ストック・ユニバース（銘柄探索・市場モニタリング）

日本および米国上場銘柄の1万銘柄のデータを取得し、業績や各種指標（ROE、PBRなど）を可視化します。保有銘柄や検討中の企業が市場の中でどの位置にあるかを直感的に把握できるだけでなく、割安さや収益性の観点から掘り出し物銘柄の発見を支援します。銘柄を"星"のように捉え、広大なマーケットを探索する体験を提供したいという想いから名付けられた、Velpha独自の機能です。

2. ポートフォリオを踏まえた銘柄提案（リバランス支援）

ユーザーが現在保有している銘柄との関係性を踏まえ、リスクを抑えつつリターン向上が期待できる銘柄を分析・提示します。個別銘柄だけでなく、ポートフォリオ全体のバランスや分散を考慮した投資判断を支援します。

3. チャットベースの投資アシスタント（意思決定支援）

「いつ動くべきか」「どう見直すべきか」といった継続的な判断の負担に対して、ストック・ユニバースを活用した銘柄探索やポートフォリオを踏まえた分析をチャット上で簡単に実行できる環境を提供します。たとえば「ヘルスケア銘柄を組み入れたいが、自分のポートフォリオと相性がよい銘柄は何か」という問いに対し、会話するだけで投資に必要な情報にアクセスでき、意思決定の負担を軽減します。

調達した資金の用途と今後の展望

今回調達した資金は、以下の目的に活用される予定です：

- 証券口座連携に伴うセキュリティ強化および許認可の取得- 外部データ活用を含むプロダクト基盤の整備- AIエージェントを含むプロダクトの改良・新機能開発- エンジニアやバックオフィスを中心とした各領域での採用強化

また、今後の展望として、現在ファンダメンタル分析を可視化している「ストック・ユニバース」に加え、SNS上のリアルタイム情報を活用したセンチメント分析の実装を検討しています。Xをはじめとするプラットフォームで発信・拡散される情報が投資家の心理や売買行動に与える影響を分析に組み込むことで、AIエージェントがより多角的に市場を捉え、投資判断の質を高める支援を実現していきます。

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 祝 莘洲

投資の世界において「α」（市場平均を超えるリターン）は長らく、プロの機関投資家や一部の洗練された個人投資家だけのものでした。情報収集・銘柄分析・ポートフォリオ管理、これらを高い精度でこなすには、専門知識と膨大な時間が必要だったからです。

しかし今、AIはその構造を根本から変えようとしています。日本には1,000兆円超の現金が家計に眠っており、新NISAをきっかけにその一部が本格的に動き出しています。このタイミングでVelphaが解こうとしているのは、「意思決定の壁」だけではなく、すべての個人投資家が自分だけのαを作れる世界の実現です。

サービス名に込められた「αを加速する」という思想を持つ高見澤さんに強く共感し、この大きな挑戦を全力で支援したいと思いました！

会社概要

Velpha

会社名 ：ヴェルファ株式会社

WEB ：https://velpha.ai/ja

設立 ：2023年6月

所在地 ：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 6F

代表者 ：高見澤 秀介

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一