【4月30日(木)19時】VTuber向けメンタルケアウェビナーを株式会社uyetが開催

VTuber/Vライバーのためのメンタルケア術を徹底解説

株式会社uyet

新生活が始まるこの時期は、環境の変化や生活習慣の乱れ、季節の変わり目などが重なり、心や体に負担が出やすい時期です。配信活動を頑張りたい気持ちはあるものの、なんとなく疲れやすい、気分が落ち込みやすい、やる気が続かないと感じる方は少なくないでしょう。

特にVTuber/Vライバーの活動は、配信だけではなくSNS更新や企画準備など、日々やることが多いからこそ、気づかないうちに無理をしてしまうことがあります。長く活動を続けるためには、頑張ることだけではなく、自分のメンタルを労りながら活動する視点も大切です。

当日はuyet代表プロデューサー金井が登壇し、これまで多くのVTuber/Vライバーの活動を支援してきた知見をもとに、新生活の時期に起こりやすい不調との向き合い方や安定したメンタルで活動を続けるための考え方を解説します。

＜本ウェビナーで得られること＞

・安定したメンタルを保つためのヒントが得られる

・配信活動を続けながら、無理をため込みすぎない考え方を学べる

・5月に向けて不調にならないために、今からできる備えを知ることができる

・新生活の環境変化や季節の変わり目による不調とどう向き合えばよいかがわかる

・気分の波がある時期でも、自分のメンタルを整えながら活動するヒントが得られる

＜本ウェビナーがおすすめの方＞

・配信活動を頑張りたい一方で、無理をしすぎてしまいがちな方

・最近やる気が出にくい、気持ちが落ち込みやすいと感じている方

・長く活動を続けるために、安定したメンタルを保ちながら活動したい方

・本業や学業とライバー活動を両立する中で、心身の負担が大きくなっている方

・新生活が始まってから、なんとなく疲れやすさや気分の浮き沈みを感じている方

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-29260430-2/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

登壇者のご紹介

株式会社uyet 代表プロデューサー

KANAI

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk (https://x.com/MoveSkk)

ウェビナー概要

日時：2026年4月30日（木）19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-29260430-2/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact