MKグループがプロボウラー主催の無料ボウリングイベント「すまいるぷれいす」開催を全面支援

エムケイホールディングス株式会社

京都を拠点にタクシー事業やボウリング事業などを展開するエムケイ株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：前川博司）では、このたび、現役プロボウラーの 酒井美佳プロ・中谷優子プロ が主催する社会貢献活動「すまいるぷれいす」のサポート企業として、同イベントの開催会場を提供することとなりました。

同イベントは、登校や発達に不安を抱えるお子様たちに、ボウリングを通じた「笑顔・達成感・仲間との出会い」を届けることを目的としており、弊社はその理念に深く賛同し、弊社が運営するMKボウル上賀茂での開催を全面支援いたします。

イベント概要

MKグループがサポートする理由

チラシ（PDF）ダウンロードはこちら(https://www.mk-group.co.jp/aboutnewsimages/260418smaileplace.pdf)[表: https://prtimes.jp/data/corp/51512/table/95_1_aaa501613f8b78a39e955f124d159ad6.jpg?v=202604161051 ]お申込みは公式LINEで@smile_place_bowling

全国に約50万人以上いるとされる、学校や人との関わりに不安を抱える子どもたち。そうしたお子様たちにとって、ボウリングは「体を動かす楽しさ」「ピンを倒す爽快感」「前向きな気持ち」を自然に育む場となります。

MKグループは地域に根ざしたボウリング場を運営しており、スポーツが持つ力で子どもたちの笑顔を支えたいという強い思いから、本活動への協力を決定いたしました。酒井プロ・中谷プロというプロの指導のもと、安心して楽しめる空間をご提供します。

会場アクセス

MKボウル上賀茂

〒603-8036 京都府京都市北区上賀茂西河原町1-1

TEL：(075)-701-2131

https://mkciel.net/

「すまいるぷれいすの活動」について

すまいるぷれいすは、現役プロボウラーが主体となって運営する社会貢献活動です。学校以外の場所で気の合う仲間と出会い、「失敗しても大丈夫！」という前向きな心を育てることを目指しています。

各開催時には協賛企業・個人スポンサーの支援を得ながら活動を継続しています。

個人スポンサー・協賛について

本活動では、子どもたちの笑顔を支えるための企業・個人スポンサーを随時募集しています。

詳しくはすまいるぷれいす 事務局までお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ

すまいるぷれいす 事務局

Instagram：@smile_place_bowling(https://www.instagram.com/smile_place_bowling/)

メール：smileplace.bowling@gmail.com

MKグループについて

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社、ベストバリューエネルギー株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。

社名 : エムケイ株式会社

本社所在地 : 〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1

代表者 : 代表取締役社長 前川 博司

事業内容 : タクシー、ハイヤー、トラベル、整備、アミューズメント

◆ウェブサイト＞＞ https://www.mk-group.co.jp/

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/mktaxi.jp/

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