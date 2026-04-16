ライブコマース研究所、ホワイトペーパー『ライブコマースの始め方 失敗しない立ち上げ準備ステップ』を公開

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下当社）が運営するライブコマース研究所は、ホワイトペーパー『ライブコマースの始め方 失敗しない立ち上げ準備ステップ』を公開いたしました。

本ホワイトペーパーは、ライブコマースの導入や立ち上げを検討する企業に向けて、成果につながる準備の考え方を体系的に整理したものです。ライブコマースを始める際に必要な「設計」を6つのステップに分けて解説するとともに、TikTok Shop購買層データも交えながら、実務に活かせる視点をまとめています。

本資料は、次のフォームよりお申し込みいただくことで、無料でダウンロードいただけます。

ホワイトペーパーダウンロードはこちら :https://forms.gle/RRSNk37Zr8k9cowa8

■ホワイトペーパー発行の背景

TikTok Shopのローンチ以降、多くの企業がライブコマースに参入しています。一方で、「成果が出ない」という声も少なくありません。当社では、その要因の多くは立ち上げ後の運用ではなく、立ち上げ前の「設計」にあると考えています。ホワイトペーパー内でも、ライブコマースは「準備で決まる」と位置づけ、成功のために必要な論点を整理しています。

ライブコマースの本質は、商品を見て「欲しい」と思う“買うアクセル”を最大化しながら、「やっぱりやめようかな」と思う“買わないブレーキ”を外していくことにあります。本ホワイトペーパーでは、この考え方を前提に、立ち上げ時に押さえるべき準備項目を体系化しました。

また、資料内ではTikTok Shop購買層データとして、「ぞうねこちゃんねる」利用ユーザー1,027名を対象としたインターネット調査結果も掲載しています。購買層の年齢・性別・視聴頻度・購入頻度を整理することで、日本におけるライブコマース市場の実態理解にもつながる内容となっています。

■ホワイトペーパー概要

■TikTok Shop購買層データ概要

- タイトル：ライブコマースの始め方 失敗しない立ち上げ準備ステップ- 目次：01｜ライブコマースは「準備」で決まる02｜ライブコマース立ち上げに必要な6つの準備ステップ03｜TikTok Shop購買層データ04｜ライブコマース導入の心得05｜ライブコマース顧問サービスの紹介- ダウンロード方法：本ホワイトペーパーは、次のフォームよりお申込みいただき、無料でダウンロードいただけます。 https://forms.gle/RRSNk37Zr8k9cowa8- こんな企業におすすめ：これからライブコマースを立ち上げたい企業TikTok Shop活用を検討している企業配信を始めたものの、勝ち筋の設計に課題を感じている企業商材、配信者、導線、運営体制を整理し直したい企業

本ホワイトペーパーでは、「ぞうねこちゃんねる」利用ユーザー1,027名を対象に実施したインターネット調査をもとに、TikTok Shop購買層の特徴を整理しています。

年齢層では、30代以上が96.3％を占め、50代が39.5％で最多という結果となりました。TikTok Shopやライブコマースは若年層向けという印象を持たれがちですが、実際には30代以上の大人世代から強い支持を得ていることがわかります。

また、購入頻度では87.2％が月1回以上購入しており、ライブコマースが単発の販促施策ではなく、高頻度接触と反復購買が生まれる継続的な事業モデルであることが示されています。

ホワイトペーパー内では、性別や視聴頻度のデータもまとめております。

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab