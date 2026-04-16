10年ぶり2店舗目！「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店」4月21日 (火) 11:00 グランドオープン

オイシーズ株式会社

人気飲食店であるつけ麺「つじ田」や「中華そば専門 田中そば店」などをグループで展開するオイシーズ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：工藤 智）傘下の株式会社バイザ・エフエム（所在地：東京都千代田区、代表取締役：安井 宏明）は、千葉県浦安市の商業施設「イクスピアリ(R)」3階グレイシャス・スクエアにおいて、「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店」を2026年4月21日（火）11:00にオープンいたします。

連日行列！食べ放題の“トッピングと箸休め”で自分好みにカスタマイズ

「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」は、日本三大うどんの一つとされる稲庭うどんと丼めしを組み合わせて楽しめるブランドです。

金子半之助特製の「揚げ玉」や「温泉卵」などのトッピング、オリジナルの箸休め「がりごぼう」等を食べ放題で提供し、お好みに合わせてカスタマイズできる点や、「金子半之助」こだわりの天丼から海鮮丼まで幅広く選べる点が好評を博しており、既存店舗であるコレド日本橋店では連日行列ができるなど、多くのお客様にご支持いただいております。

稲庭うどんと天ばらめし

今回は、稲庭うどん業態として10年ぶり2店舗目となる出店です。

より幅広いお客様にお楽しみいただくため、「金子半之助」の代表的なメニュー「江戸前天丼」もご用意しております。

活気あふれる商業施設「イクスピアリ(R)」の新たな食のスポットとして、ショッピングやレジャーの合間に、「金子半之助」こだわりの「稲庭うどんと丼めし」をお楽しみください。

お品書き

こだわりのトッピングと箸休め

※取り扱いメニュー及び価格は2026年４月現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。

当店舗では、８種類のトッピングと箸休めをご用意しております。

・「がりごぼう」：爽やかな味わいとシャキシャキとした食感のオリジナルの箸休め

・「温泉たまご」：稲庭うどんにも、丼めしの最後に卵かけご飯のように召し上がっていただくのもおすすめ

・「揚げ玉」：ごま油の香りが特徴の金子半之助特製

・「つぼ漬け」：ポリポリとした食感と甘辛い味わいの箸休め

・「わかめ」：稲庭うどんに磯の爽やかな香りが加わる

・「山菜」：シャキシャキとした食感と山菜特有の味わいを楽しめる

・「とろろ昆布」：とろりとした食感で旨みが加わる

・「ねぎ」：薬味の王道でうどんとの相性が抜群

※店舗により取り扱いが異なります。また、内容は変更となる場合がございます。

店舗概要

店名：日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ ３階 グレイシャス・スクエア

開業日時：2026年4月21日 (火) 11:00

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）

店舗面積：34.68坪

席数：42席

定休日：施設に準ずる

公式HP：https://kaneko-hannosuke.com

※営業時間等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」とは

店舗内観店舗内観

日本三大うどんの一つで、なめらかな舌ざわりと、つるつるとしたのどごしが特徴の稲庭うどんと、行列のできる日本橋の天丼店「金子半之助」こだわりの丼めしを組み合わせてお召し上がりいただけます。

また、無料のトッピングと箸休めをご用意しており、お好みに合わせてカスタマイズできる点も好評いただいております。

オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」を世界へ”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

HP：https://www.oishes.com/

店舗数：131店舗（国内101店舗、海外30店舗 ※2026年3月時点）

▼グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores