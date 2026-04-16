PoCから本導入まですぐに使えるラズパイ対応の業務用センサシリーズを販売開始

メカトラックス株式会社

メカトラックス株式会社（本社：福岡市早良区、代表取締役：永里壮一、以下「当社」）は、ラズベリーパイに対応した業務用センサシリーズの販売を2026年4月14日から開始しました。

ラズパイ対応センサシリーズの概要

ラズパイ対応センサシリーズは、ラズベリーパイで動作実績のあるセンサ素子を堅牢な専用筐体に収めた業務用センサユニットです。

I2Cバス延長技術（エキスパンダ）の実装により標準5m（最大15m）の長距離配線に対応。（※）

センサユニットとインターフェース基板を組み合わせることで、複数のセンサを用いた柔軟な構成と長距離配線を可能にし、現場環境に適した計測システムを構築できます。

PoCはもちろん現場への即時導入及び長期的な安定利用にも対応できる製品です。

※…センサユニットとセンサ用4chインターフェース基板の併用を前提としております。

CO2センサとセンサ用4chインターフェース基板（ラズベリーパイ搭載状態）をインターフェス基板接続用ケーブルで接続。ケーブルは最大15mまで延長可能（※）で、センサと基板を離れた場所に配置できます。※…センサユニットとセンサ用4chインターフェース基板の併用が前提です。

今回は、CO2センサ、加速度センサ、センサ用4chインターフェース基板の3製品をリリース。

メカトラックスオンラインストア(https://store.mechatrax.com/)にて2026年4月14日から販売を開始しました。

ラズパイ対応センサシリーズの特長

1.金属筐体が実現する高い堅牢性と現場運用を支える環境耐性

強い振動や衝撃からセンサ素子を守るために、センサユニット部には専用の金属筐体を採用しました。各センサの特性に応じて、計測のための吸気口の最適配置や水濡れや粉じんを考慮した密閉構造など、実際の運用を想定した設計にしました。業務用途における長期の安定した運用を実現します。

2.最大4chの自由な構成と15m長距離配線のデジタル計測

インターフェース基板は4ch入力を備え、I2Cで接続可能なセンサを自由に組み合わせることができます。異なる種類のセンサだけでなく、同じ種類のセンサを複数個接続して使用できるため、同一の測定対象の多点計測が可能です。 また、I2Cバス延長技術（エキスパンダ）を実装して標準5m（最大15m）の長距離配線に対応しています。

3.豊富な情報資産と実績あるセンサで開発を効率化

ラズパイでの動作実績が豊富なセンサ素子を採用。センサ素子メーカーのドキュメントやフォーラム等の情報資産も充実しています。インターフェース基板は、ラズベリーパイのピンヘッダに適合した設計となっており、組立や接続が簡単です。ハード開発に不慣れな方でも迅速かつ効率的な開発が可能で、プロトタイプから実運用までスムーズなプロダクト化を支援します。

製品ラインナップ

CO2センサ（SCD41搭載）

センサ素子をアルミ削り出しの専用筐体に収め、計測に必要な吸気口を天面に配置しました。

加速度センサ（LSM6DSR搭載）

3軸加速度・3軸ジャイロの計測に対応しています。密閉構造になっているため、屋外や粉じんが発生する現場での運用に最適です。

センサ用4chインターフェース基板

4ch入力を備え、I2Cバス多重化技術（マルチプレクサ）により接続可能なセンサを最大4つ組み合わせることができます。異なる種類のセンサだけでなく、同じ種類のセンサを複数個接続して使用できるため、同一の測定対象の多点計測に対応しています。

販売情報

販売開始日：2026年4月14日

CO2センサ（SCD41搭載）：33,000円（税別）

加速度センサ（LSM6DSR搭載）：23,000円（税別）

センサ用4chインターフェース基板：8,000円（税別）

販売場所：https://store.mechatrax.com/list.php?c_id=27

（メカトラックスオンラインストア 各種センサ購入ページ）

https://store.mechatrax.com/product.php?id=89

（メカトラックスオンラインストア センサ用4chインターフェース基板購入ページ）

製品詳細：https://mechatrax.com/products/sensor-series/

（メカトラックス公式Webサイト ラズパイ対応センサシリーズ製品ページ）

お買い求めいただいた商品は、4月27日以降、順次発送いたします。

会社概要

メカトラックス株式会社

2005年の創業から、主にハードウエアの開発/製造業務を行っています。電子回路/組込ソフト/センサー/機構などの技術分野を得意としており、様々な企業や大学・官公庁等から多種多様な業務を受託してきました。特に業務用途でのラズベリーパイ活用に関しては各種機能拡張基板の製品化やこれらを組合せたプロトタイピング、小ロット製造まで幅広く事業を展開しており、英ラズベリーパイ社から国内初のDesign Partnerに認定されています。