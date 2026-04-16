「彼女にするなら内面を重視」が87.00％｜男性が考えるモテる女性の特徴・雰囲気・言動を調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男性100人を対象に、「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 彼女にするなら外見と内面のどちらを重視するか

● モテそうと感じる女性の見た目の特徴

● モテそうと感じる女性の雰囲気

● 男性がドキッとする女性の言動

について、複数の選択式アンケートおよび自由回答を実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/popular-women-features/

1.「彼女にするなら内面を重視」が87.00％

成人男性100人に「彼女にするなら、外見と内面のどちらを重視しますか？」と尋ねたところ、「内面」が37人（37.00％）、「どちらも同じくらい重視する」が50人（50.00％）という結果になりました。

外見のみを重視すると回答した人は13人（13.00％）にとどまり、約9割の男性が女性の内面を重視していることがわかります。

恋愛関係を築くうえでは、外見だけでなく性格や価値観などの内面的な魅力も重要視されている傾向が見られました。

【内訳（人数）】

● どちらも同じくらい重視する：50人

● 内面：37人

● 外見：13人

2.モテる女性の見た目の特徴、最多は「顔が可愛い・美人」

成人男性100人に「モテそうと感じる女性の見た目の特徴」を尋ねたところ、「顔が可愛い・美人」が75人で最多となりました。

次いで「笑顔がステキ」「清潔感がある」といった回答が続き、容姿だけでなく表情や身だしなみも重要なポイントとして認識されていることがわかります。

この結果から、男性が魅力を感じる女性の外見としては、顔立ちに加えて「笑顔」や「清潔感」といった第一印象の良さも重視されていることがうかがえます。

【主な回答（人数）】

● 顔が可愛い・美人：75人

● 笑顔がステキ：72人

● 清潔感がある：68人

● スタイルがいい：33人

● 美しい姿勢：30人

● ナチュラルメイク：21人

● 清楚系ファッション：21人

● 身長が155～160cm程度：6人

3.モテる女性の雰囲気、1位は「親しみやすい」

成人男性100人に「モテそうと感じる女性の雰囲気」を尋ねたところ、「親しみやすい」が61人で最多となりました。

次いで「ポジティブなオーラをまとっている」「柔らかさがある」といった回答が続き、明るく接しやすい雰囲気が男性に好印象を与えていることがわかります。

モテる女性の雰囲気としては、近寄りがたい美しさよりも「親しみやすさ」「明るさ」「柔らかさ」といった要素が重視される傾向が見られました。

【主な回答（人数）】

● 親しみやすい：61人

● ポジティブなオーラをまとっている：51人

● 柔らかさがある：40人

● 色気がある：37人

● 自信に満ち溢れている：34人

● 上品さが漂っている：33人

● ミステリアスな感じがする：9人

● 儚げな印象がある：5人

4.自由回答から見えた、男性がドキッとする女性の言動

成人男性100人に対し、「女性のどのような言動にドキッとしますか？」と尋ね、自由回答を収集しました。

その結果、男性が魅力を感じやすい女性の言動は、主に以下の3つの傾向に分けられました。

● 自然なボディタッチ

● 好意を感じる言葉

● 目を見て話す行動

ここでは、実際に寄せられた回答をもとに、その傾向を紹介します。

4-1.自然なボディタッチにドキッとする男性が多い

自由回答では、会話中や歩いているときなどの自然なボディタッチにときめいたという声が多く見られました。

【自由回答 一部抜粋】

雑談中に手や腕を何気なく触れられたとき、ドキッとします。

ゴミを取るときに、身体に触れてくる行動です。

歩いているときに袖を軽くつかまれたり、さりげなく体に触れられたりするのも弱いです。

この結果から、自然なスキンシップは男性に異性として意識させるきっかけになりやすいことがわかります。



4-2.好意を感じる発言に魅力を感じる男性も多い

女性からのポジティブな言葉や好意が伝わる発言にドキッとするという回答も多く寄せられました。

【自由回答 一部抜粋】

仕事を終えたときに「今日も○○さんと話せて楽しかったです。お疲れさまでした～！」って言われてドキッとしました。

飲みに行ったときに、女性から積極的に2軒目を提案してくることです。

会話中に、自分だけを特別扱いするような発言をされた瞬間です。

女性から好意が伝わる言葉をかけられると、男性は相手を恋愛対象として意識しやすくなる傾向が見られました。



4-3.目を見て話す行動にときめく男性も少なくない

会話中に目を見て話してくれる女性に魅力を感じるという回答も見られました。

【自由回答 一部抜粋】

目をしっかり見て話をしてくれると、ドキッとします。

目を見つめて笑顔で話をしてくるときです。

じっと目を見て、話を聞いてくれるとドキドキします。

誠実さや関心のサインとして受け取られやすい目を見て話す行動は、男性に好印象を与える要素となっていることがわかります。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 彼女にするなら「内面を重視する」「どちらも同じくらい重視する」と答えた男性は87.00％

● モテる女性の見た目の特徴1位は「顔が可愛い・美人」

● モテる女性の雰囲気は「親しみやすさ」「ポジティブさ」「柔らかさ」が上位

● 自由回答では「自然なボディタッチ」「好意を感じる言葉」「目を見て話す行動」に

魅力を感じる男性が多い傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/popular-women-features/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性100名

アンケート母数：100名

実施日：2026年2月24日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/popular-women-features/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/