約7割が「意思決定に自信がない」と回答。　～人はすでに最適な判断ができなくなっている。Baymonは意思決定の再現性に関する課題を提示～

Baymon株式会社

情報量の増加と選択肢の複雑化により、人が最適な意思決定を行うことが困難になっています。

Baymon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松井直樹）は、情報量の増加と選択肢の複雑化により、人が最適な意思決定を行うことが困難になっている現状に対し、「意思決定はセンスではなく設計である」という新たな考え方を提唱します。

同社は、意思決定のプロセスを構造化し再現可能にすることで、属人性に依存しない意思決定の実現を目指しています。

■背景｜人はもう最適な意思決定ができない時代へ

データ量の爆発的な増加と、選択肢の複雑化により、あらゆる領域において意思決定の難易度は急激に高まっています。

ビジネス、マーケティング、採用、投資など、あらゆる意思決定において、同じ条件でも判断によって結果が大きく変わる状況が生まれています。

意思決定は依然として個人の経験や感覚に依存しており、再現性のあるプロセスが確立されていないのが現状です。

調査｜意思決定に関する実態（マーケティング領域）

Baymon株式会社は、意思決定の課題が顕在化している領域の一つであるマーケティング分野において、担当者を対象に意識調査を実施しました。

その結果、以下のような実態が明らかになりました。

・72%が「意思決定に自信がない」と回答

・68%が「担当者によって成果が変わる」と回答

・81%が「意思決定の仕組み化が必要」と回答

この結果から、意思決定が依然として属人化しており、構造化されていないことが明らかになりました。

1-1. 調査期間：2026年2月～2026年4月中旬

1-2. 調査機関（調査主体）：自社調査（Baymon株式会社）

1-3. 調査対象：企業に所属するマーケティング担当者

1-4. 有効回答数（サンプル数）：312名

1-5. 調査方法（集計方法、算出方法）：インターネット調査

■現状の限界｜分析や生成では「判断」はできない

現在のビジネス環境においては、分析ツールや生成AIの活用が進んでいます。

しかし、これらはあくまで「分析」や「生成」を担うものであり、「何を選ぶか」という意思決定そのものを担うものではありません。

意思決定の領域は、依然として人に委ねられています。

■提唱｜意思決定は構造である

Baymonは、意思決定を以下の4要素で構成される「構造」として捉えています。

・状態（市場・状況）

・制約（予算・条件）

・選択肢（施策）

・評価（確率・リスク）

この構造を設計することで、意思決定は属人的なものから、再現可能なプロセスへと変わります。

■アプローチ｜意思決定の構造化

同社は、意思決定のプロセスを分解し、評価ロジックを定義することで、判断の再現性を高めるアプローチを採用しています。

これにより、経験や勘に依存しない意思決定が可能となり、組織としての判断精度の向上を実現します。

■マーケティングの変化｜実行から意思決定へ

従来のマーケティングは、担当者や代理店が判断と実行を担う構造でした。

しかし今後は、意思決定が構造化されることで、実行は自動化され、人はその判断を管理・監督する役割へと移行していきます。

マーケティング担当者は「実行者」から「監督者」へと変化していきます。

■simon-AI Marketing Decision Platform について

本アプローチは、実社会における最初の適用領域としてマーケティング分野に実装されており、同社が提供する、simon-AI Marketing Decision Platformにおいて具体化されています。

「simon（サイモン）」は、戦略立案から施策選定、予算配分、運用最適化までを一貫して支援し、マーケティングにおける意思決定の構造化を実現します。

■今後の展望

Baymonは今後、マーケティング領域にとどまらず、あらゆる意思決定領域において、構造化と自動化を進めていきます。

意思決定は、人の感覚に依存するものから、設計され再現可能なものへと進化していきます。

Baymon株式会社について

【会社概要】

Baymon株式会社

代表取締役：松井直樹

設立：2024年12月25日

HP：https://bay-mon.com/

お問い合わせ：pr@simon-decision.ai

ビジョン【意思決定の民主化】

意思決定は、これまで人に依存してきました。

しかしこれからは、AIによって構造化され、再現可能なものへと進化していきます。

私たちは、「意思決定の民主化」を実現していきます。