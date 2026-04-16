マイクロアド台湾、台湾のPR会社「MISS LIN CONSULTING」と業務提携　～ イベント運営からインフルエンサー施策まで、日本企業の台湾進出におけるマーケティング支援体制を強化 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の現地法人MicroAd Taiwan,Ltd.(本社：台北市、董事長：丸木勇人、以下マイクロアド台湾)は、台湾にてファッションやハイブランドに特化したPR事業を展開する、MISS LIN CONSULTING CO., LTD.（本社：台北市、代表：鈴木真知子、以下MISS LIN）と業務提携を開始いたしました。



両社はこれまで、日本企業の台湾進出におけるマーケティング支援を共同で推進しており、店舗イベント等において、インフルエンサーのキャスティングから運営まで、PR業務全般を一貫して実施してまいりました。本提携によりこの連携を強固なものとし、台湾市場におけるマーケティング支援体制を一層強化いたします。

■MISS LINについて

MISS LINは、台湾のファッション・ハイブランドを中心に、美容やライフスタイル全般におけるマーケティング支援を展開しています。代表のMachiko氏は、自らも約20万人のフォロワーを抱えるインフルエンサーとして活動しており、現地の著名モデルや芸能人、登録者100万人超のYouTuber等、独自のネットワークを保有しています。キャスティングに留まらず、ブランドの価値を高めるPR力と、リアルイベントへの高い集客力が強みです。



＜主な実績＞

・株式会社アダストリア（アパレル企業）

周年イベントやPR施策、現地ブランドとのコラボレーション企画を推進。

・株式会社マガジンハウス（出版社）

BRUTUSやPOPEYEなど、台湾特集においてコーディネートを担当。

■提携の背景と目的

台湾ではSNSを通じた消費行動が活発であり、特にファッションやライフスタイル領域において、インフルエンサーを活用したマーケティング需要が年々高まっています。一方で、ブランドの世界観を維持しつつ現地のトレンドに即したプロモーションを展開するには、緻密な戦略設計に加え、現地の有力なインフルエンサーとの関係構築が不可欠です。



こうした中、マイクロアド台湾では近年、日本企業より台湾進出支援に関する相談や引き合いが増加しています。これを受け、現地の店舗マネジメントや施設ネットワークを活用し、デジタル広告による認知拡大から実店舗の運営までをシームレスにつなぐ支援体制を構築してまいりました。



本提携により、当社のデジタル戦略・イベント企画力と、MISS LINの高度なキャスティング力・PR力を融合させることで、より強固に日本企業の台湾展開を支援してまいります。



■両社の役割

マイクロアド台湾

デジタルマーケティングを軸とした認知拡大に加え、現地の施設ネットワークを活かしたポップアップストアやイベント出店の運営まで、日本企業の台湾進出を総合的に支援します。



MISS LIN

独自のネットワークを活かしたブランディングPR、及び集客支援を行います。トップインフルエンサーや著名人との強固なリレーションを背景に、ブランド価値を高める高度なキャスティングと、リアルイベントへの集客を実現します。





マイクロアド台湾は、今後もパートナー企業との連携を強化することで、台湾市場におけるマーケティング支援のさらなる拡充を目指します。オンラインとオフラインを横断した支援体制を構築することで、日本企業の台湾展開を一層加速させブランド価値向上に寄与してまいります。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.） 概要

社名 台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.）

代表者 董事長／総経理 丸木 勇人

所在地 台北市松山區八徳路三段32號15樓

事業内容 インターネット広告代理業、自社アドプラットフォーム事業、メディア事業、インバウンド／アウトバウンド事業

URL https://microad.tw/

MISS LIN CONSULTING CO., LTD. 概要

社名 双木林管理顧問有限公司（MISS LIN CONSULTING CO., LTD.）

代表者 鈴木真知子

本社所在地 台北市信義區基隆路一段420號3樓之1

事業内容 コンサルティング事業、PR／マーケティング支援事業、イベント企画・運営事業、キャスティング／撮影コーディネート事業ほか

URL https://www.misslinlab.com/