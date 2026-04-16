アニメ『ヘタリア World★Stars』×カラオケマック コラボキャンペーン開催決定！カラオケを楽しむミニキャライラストのコラボ限定グッズが登場！

株式会社ハイ・シーズン

アニメやゲーム作品とのコラボ企画およびキャラクターグッズの製造販売をおこなう株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は、2026年4月28日（火）から6月29日（月）の期間限定で、カラオケマックにて、アニメ『ヘタリア World★Stars』×カラオケマック コラボキャンペーンを開催いたします。

カラオケを楽しむ姿を描いたミニキャライラストを使用したコラボ限定グッズの販売をはじめ、コラボメニューの提供やコラボルームの展開など、『ヘタリア World★Stars』の世界観を存分にお楽しみいただけるコラボキャンペーンになっております。

■開催情報

アニメ『ヘタリア World★Stars』×カラオケマック コラボキャンペーン

・イベント特設サイト https://www.karaoke-mac.jp/campaign/hetalia/

・カラオケマック公式X https://x.com/karaokemac_com

■開催期間/店舗

＜開催期間＞ 2026年4月28日（火）から6月29日（月）まで

＜開催店舗＞ カラオケマック 15店舗

・仙台一番町店

・川越店

・所沢店

・大宮一番街店

・柏店

・津田沼店

・町田店

・池袋サンシャイン通り店

・池袋東口店

・上野広小路店

・神田南口店

・西新宿店

・川崎店

・横須賀中央店

・静岡両替町店

■開催内容

- 描き起こしミニキャライラストを使用したコラボ限定グッズを販売- コラボメニューを15店舗にて販売- 池袋サンシャイン通り店・大宮一番街店にてコラボルームを展開

※コラボルームは池袋サンシャイン通り店・大宮一番街店のみでの展開となります。

※グッズ販売は池袋サンシャイン通り店・大宮一番街店・仙台一番町店にて取り扱いいたします。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

■コラボグッズ

カラオケを楽しむ姿の描き起こしミニキャライラストを使用したコラボ限定グッズが登場します。

■コラボメニュー

- トレーディングアクリルスタンド 単品880円（税込）／コンプリートセット8,800円（税込）- トレーディングSNS風クリアカード 単品495円（税込）／コンプリートセット4,950円（税込）- トレーディング缶バッジ 単品495円（税込）／コンプリートセット4,950円（税込）- フレークシールシート 880円（税込）- ミニタオル 1,100円（税込）

各キャラクターをイメージしたコラボメニューを全10種販売いたします。コラボメニューご注文のお客さまにノベルティとしてポストカードをランダムで1枚プレゼントいたします。

■コラボルーム

池袋サンシャイン通り店、大宮一番街店限定で、コラボルームを展開いたします。

■権利表記

(C)日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会

■アニメ『ヘタリア World★Stars』

公式サイト：https://hetalia-ws.com/

公式X：https://x.com/animehetalia_ws

■株式会社ハイ・シーズン

コーポレートサイト：https://highseason.jp/

works：https://highseason.jp/works/

公式X：https://x.com/highseason2022

オンラインショップ：https://highseason-onlineshop.com/