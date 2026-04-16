【伸芽会】大きな成長のチャンス ─ ゴールデンウイーク講習　申込受付中！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社伸芽会（本社：東京都豊島区、代表取締役：中西克弥）は2026年4月26日（日）から5月6日（水）にかけて、「ゴールデンウィーク講習」を実施いたします。進級してから１か月の節目となるゴールデンウィークは、ひとつお兄さん・お姉さんになったという子どもたちの自覚も高まり、心身ともに大きく成長できる絶好のタイミングです。ぜひ本講習をご活用ください。

■ゴールデンウィーク講習 各教室開講状況

ゴールデンウィーク講習では、基礎力の定着から弱点の補強、そして志望校対策まで、お子さま一人ひとりの課題や目標に向けて指導いたします。

これまでの学習内容を整理し、理解を確かなものにするとともに、次のステップへ進むための大切な機会となります。ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

各教室の開講クラス および開講スケジュールは以下の教室ページよりご確認ください。

【東京エリア】

・池袋本部教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99241/)

・浅草教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99239/)

・渋谷教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99240/)

・荻窪教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99238/)

・自由が丘教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99237/)

・麻布教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/99236)

・飯田橋教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99235/)

・国分寺教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99234/)

・成城学園教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99233/)

・新宿教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99232/)

・目黒教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99231/)

・二子玉川教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99230/)

・銀座教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99229/)

・広尾教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99228/)

・大崎教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99227/)

・吉祥寺教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99226/)

【神奈川・千葉・埼玉・関西エリア】

・横浜教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99225/)

・藤沢教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99224/)

・こどもでぱーと たまプラーザ教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99223/)

・市川教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99222/)

・浦和教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99221/)

・上本町教室(https://www.shingakai.co.jp/schoolpost/schoolpost-99218/)

資料のご請求、お問合せはこちら :https://shingakai-stm.jp/child/contact/input?_ga=2.138988083.1007903987.1776146073-1008182314.1774927516&_gac=1.14172869.1775784784.CjwKCAjwnN3OBhA8EiwAfpTYeiv8aXv7aAfkCKodZCeR7f6bhGsZN0LiU_Vl5sXbh_CmLs4L8zxMFhoCgmIQAvD_BwE&_gl=1*tfq7u5*_gcl_aw*R0NMLjE3NzU3ODQ3OTYuQ2p3S0NBanduTjNPQmhBOEVpd0FmcFRZZWl2OGFYdjdhQWZrQ0tvZFpDZVI3ZjZiaEdzWk4wTGlVX1ZsNXNYYmhfQ21MczRMOHp4TUZob0NnbUlRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTUzNDU2NDgyOS4xNzc0OTI3NTE2*_ga*MTAwODE4MjMxNC4xNzc0OTI3NTE2*_ga_PBED72902Y*czE3NzYxNTM5NjckbzE5JGcxJHQxNzc2MTUzOTcyJGo1NSRsMCRoMTI1NzI2NTI2MQ..

※お手数ですが資料請求の際、「ご質問・お問い合わせ」欄に「GW講習の資料希望」など、一言お書き添えください。

■創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

■会社概要

株式会社伸芽会

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email : riso-pr@tomas.jp