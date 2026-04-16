2026GWは富士の樹海で新緑キャンプ！山梨県富士五湖・精進湖近くのキャンプ場「キャンプあかいけ」が4月18日(土)より営業開始！サイトの種類が豊富でグループでもソロでも楽しめる！

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 代表取締役 志村和也）が運営するキャンプ場「CAMP AKAIKE キャンプあかいけ」（山梨県南都留郡富士河口湖町精進550-127）は2026シーズンの営業を4月18日(土)より開始いたします。

ホームページ：https://www.camp-akaike.jp/(https://www.camp-akaike.jp/)

キャンプあかいけとは？

富士の樹海に囲まれた「キャンプあかいけ」は、グループ・ファミリーからソロまで幅広い方にご利用いただけるキャンプ場です。敷地内に車で乗り入れ可能な「オートサイト」や、自由にテント・タープを設営でき、最長32時間滞在可能な「フリーサイト」、さらにバイクや自転車でお越しのソロキャンパーにおすすめの「フリーサイトバイク」などサイトの種類が豊富です。さらに、テントやタープ、寝袋、薪ストーブなどレンタルも充実しており、キャンプ初心者の方でもお楽しみいただけます。また、体育館(レクリエーションルーム)があり、雨天時の遊び場として無料でご利用いただけます。

春・夏・秋それぞれに魅力があるキャンプ場

キャンプあかいけは樹海の中にあるため、4月から5月にかけて美しい新緑に囲まれてキャンプを楽しむことができます。ゴールデンウィークはまさに新緑シーズンですので、心地よい初夏の風を感じながら森の中でくつろいでみてはいかがでしょうか。

さらに、標高が高く、都市部に比べて気温が低いため夏は涼しく快適にキャンプすることが可能です。精進湖での水上スポーツも最盛期を迎えますので、ぜひキャンプとあわせて精進湖でのアクティビティも楽しんでみてください。

秋には木々が色づき始め、森の中ならではの美しい光景を見ながらキャンプができます。3シーズンに渡って魅力がいっぱいのキャンプあかいけにぜひお越しください。

富士山の豊かな自然環境

富士の樹海に位置するキャンプあかいけの近くには富士五湖の一つ「精進湖」があり、カヌーやSUP、フィッシングなど水上アクティビティを富士山の絶景とともに楽しむことができます。また、敷地内には富士五湖6つ目の湖といわれる「赤池」という幻の池があり、普段は“くぼ地”のようですが、数年に一度、大雨のあとなどに出現する自然の神秘です。

キャンプあかいけを拠点に富士山の自然を満喫してみてはいかがでしょうか。

【キャンプあかいけ概要】

◆営業期間：2026年4月18日(土)～11月23日(祝)（予定） ※状況により営業期間を変更する場合がございます。

◆営業時間：キャンプ

・フリーサイト 8:30～翌16:30

・オートサイト 13:00～翌11:00

・デイキャンプ 8:30～16:30

※チェックインは16:30まで

※アーリーチェックイン 土日祝 8:30～ 平日9:00～／レイトチェックアウト～16:30（料金総額の半額上乗せで利用可能）

◆施設利用料：大人（中学生以上）1,500円／4歳～小学生750円／同伴犬200円 ※3歳以下無料

◆施設案内： ※土・日・祝繁忙期料金あり

◎オートサイト ※電源無

・オートサイトA・C 2,000円～（車1台駐車スペース有・最多6名）

・オートサイトB・D 3,000円～（車2台駐車スペース有・最多8名）

・オートサイトE 4,000円～（車3台駐車スペース有・最多15名）

・オートサイトY 5,000円～（特別区画・屋根付きサイト・車2台駐車スペース有・最多8名）

・オートサイトS・X・Z・E3Y 6,000円～（各種特別区画・車3台駐車スペース有・最多12名）

・オートサイトE7D 10,000円～（レンタルドラム缶風呂付き・車3台駐車スペース有・最多12名）

◎フリーサイトバイク（バイク1台分駐車スペース） ※電源無

・1日1,000円～（テント1張・タープ1張）

◎フリーサイト（グランドor林間） ※電源無

・1日1,500円～（テント1張・タープ1張） ※最多4名

◎フリーサイト（常設タープ付き） ※電源無・常設タープは設営数に含みません

・1日3,000円～（テント1張・タープ1張） ※最多4名

◎バンガロー

・1日5,000円～（テント併設可・駐車可） ※4名用・８名まで・12名まであり

◆場内設備（宿泊者無料）：売店/炊事場/トイレ/シャワー/Wi-Fi無料 他

◆各種レンタル（有料）：テント/ハンモック/薪ストーブ/BBQコンロ他 ※売店に食材の取扱いはございません。

◆予約方法：キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」より予約（完全予約制）

▶https://www.nap-camp.com/yamanashi/13924

◆住所：山梨県南都留郡富士河口湖町精進550-127

◆TEL：0555-87-2885

◆アクセス

〈東京方面から〉中央自動車道河口湖ICより約25分

〈静岡方面から〉東名自動車道富士ICより約60分

富士五湖の1つ「精進湖」脇、国道139号線の「赤池」交差点（レストラン ニューあかいけ様が目印）を下記の方向へ進む

※受付は交差点から400ｍ先

・河口湖から……左折

・富士宮市から…右折

・甲府市から……直進