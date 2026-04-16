猛暑で“重ねたくない”という声に応えて。ショーツもペチコートも1枚で済む新商品発売

匠ソリューションズ株式会社

2026年4月16日（木）、フェムケア・女性用下着メーカー「ジュランジェ」（運営：匠ソリューションズ株式会社 本社：宮城県仙台市）は、ショーツとペチコートを一体化した新商品「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」を発売いたします。

本商品は、猛暑と高湿度が続く近年の夏において「重ね履きはムレて暑い」「できれば1枚で済ませたい」といった声に着目し開発された、1枚で完結する新しい夏用アンダーウェアです。

猛暑が当たり前の時代、「重ねる前提」が限界に

近年、日本の夏は気温・湿度ともに高く、猛暑日が続く環境が常態化しています。

外気と冷房の行き来に加え、衣類を重ねることによるムレやベタつきは、多くの人にとって日常的な不快要因となっています。従来は、冷感素材や通気性の高いインナーなど「涼しくする工夫」が主流でした。しかし実際には、機能を重ねるほどに着用枚数が増え、かえって不快感が増すとの声も少なくありません。

新提案｜ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ

新たに発売される「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」は、以下の特長を持ち、重ね履きを前提としない設計となっています。

・ペチパンツとショーツを一体化

・一枚で着用できるダブルクロッチ仕様

・おしり～太ももをカバーする4分丈デザイン

素材設計｜汗を「抑える」ではなく「受け止める」

汗を「抑える」のではなく「受け止める」ことを重視した綿100％の素材を採用しています。ダブルガーゼや高島ちぢみなど天然素材により、汗をしっかり吸収し、肌への張りつきやムレを和らげます。

冷感のような一時的な涼しさではなく、長時間の着用で「不快になりにくい体感」を目指しました。

「重ねない夏。」という新しい選択

同社では、この商品を単なる新商品ではなく、夏の過ごし方そのものを見直す提案と位置づけています。

涼しさを得るために足し続けるのではなく、着るものを減らすという引き算の発想。

それが、「重ねない夏。」という考え方です。

今後は、本商品の展開を通じて「重ねない」という新しい選択肢の提案を広げてまいります。

商品詳細

ペチコート、ペチパンツとして。汗取りインナーとしても使えます。パジャマやルームウェア替わりにも。

商品名：ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ

サイズ：S／M／L／LL

カラー：全5色（ダブルガーゼ4色／高島ちぢみ1色）

発売日：2026年4月16日（木）

価格：S／M／Lサイズ 税込3,600円、LLサイズ 税込3,800円

製造：日本

※意匠登録出願中

当商品は、弊社の自社サイト及び各ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）を通じて販売いたします。

プラチナ

ライトグレー系のダブルガーゼ生地

ピンクオークル

ベージュ系のダブルガーゼ生地

クロエ

黒系のダブルガーゼ生地

コーラル

ピンク系のダブルガーゼ生地

クチナシ

楽天店限定・高島ちぢみ生地

コメント

楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/jewlinge/cottonshuorts-fw4b/[開発者／只野優子]

近年の猛暑・高湿度環境の中で、従来の「涼感素材を足す」「機能性インナーを重ねる」といった対策では、不快感を十分に解消できなくなっていると感じていました。特に女性の夏服は、透け対策や汗対策、身だしなみへの配慮から、結果として着用枚数が増えやすい構造があります。私たちはそこに着目し、暑さ対策を“足し算”ではなく“引き算”で考え直しました。ショーツとペチコートを一体化し、1枚で着用できる設計にしたのは、その発想からです。単に新しい下着を作ったということではなく、猛暑時代の衣服設計を見直す試みでもあります。

夏の不快を減らすために、何を加えるかではなく、何を減らせるか。私たちはこの商品を、その問いに対するひとつの答えとしてお届けしたいと考えています。

匠ソリューションズ株式会社 ジュランジェ

2007年布ナプキン専門店としてインターネット通販を開始。女性のお悩みに寄り添うフェムケアアイテムを自社で企画、製造販売しています。原料となる素材や、ものづくりに関わってくださる方の想いをつないでいく事も重要な役割と考えているため、製品の廃棄を一切行っていません。