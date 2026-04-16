江戸時代の伝統を現代に甦らせる「和眼鏡」と「木彫刻」の合作。私たちの“心の眼”をひらく企画展『七世 山ノ瀬亮胤＋新野佑一 大気に住む者』を石見銀山・群言堂本店にて開催

株式会社石見銀山生活文化研究所

「根のある暮らし」を提案する石見銀山 群言堂（株式会社 石見銀山生活文化研究所、島根県大田市）は、2026年4月17日（金）より、群言堂本店2階ギャラリーにて、企画展『七世 山ノ瀬亮胤＋新野佑一 大気に住む者』を開催いたします。

本展は、京都を拠点に江戸時代の和眼鏡職を現代に甦らせる創作者・七世 山ノ瀬亮胤（やまのせ りょういん）氏と、その仕事に添えるために木彫を彫った木彫刻師・新野佑一（にいの ゆういち）氏による合作を展示します。日本のものづくりを受け継ぎ、自らの手で素材と深く向き合うふたりの作品が島根・石見銀山の地で融合し、見る者の「心の眼」に問いかける特別な空間を創り出します。

■ 展覧会のみどころ：「道具としての和眼鏡」の根本を問い直す作品群

本展では、第一義として道具である和眼鏡の機能を研ぎ澄ませながらも、そこから大きく飛躍した造形作品としての「和眼鏡」と「木彫刻」の合作が展示されます。

江戸時代の眼鏡がほとんど残っていない中、伝統技術を紐解きながら、先人との対話を続けるように制作を探究する山ノ瀬氏。これまでに、3つのレンズを持つ眼鏡や、目の前に森林を現出させる眼鏡など、現代人の凝り固まった常識を覆す作品を発表してきました。本展でも「阿吽の龍にかける眼鏡」をはじめ、和眼鏡とはこうあるべきという思い込みを解き放つような意欲作が登場します。

見えないけれど当たり前のように存在し、里山のあらゆる命に絶えず語りかけている精霊たち――。阿吽の視線を繋ぐ間にあるもの。春から初夏へ、生きとし生けるものが輝きを放つこの季節に、大気に住む者たちの声なき声に耳を澄ませてみませんか。

■ 開催概要

【展覧会名】 企画展｜「七世 山ノ瀬亮胤＋新野佑一 大気に住む者」

【会期】 2026年4月17日（金）～6月2日（火）

【開館時間】 11：00～17：00

【休館日】 水曜日、5月7日（木） ※4月29日（水・祝）、5月6日（水・祝）は開館。

【会場】 石見銀山 群言堂 本店 2階ギャラリー （島根県大田市大森町ハ183）

【観覧料】 無料

【詳細URL】 https://brand.gungendo.co.jp/news/7813/

【山ノ瀬氏特別インタビュー】https://brand.gungendo.co.jp/articles/7799/

■ 作家在廊およびメディア取材に関するご案内

会期初日の4月17日（金）は、七世 山ノ瀬亮胤氏および新野佑一氏の両名が15時まで在廊いたします。 作家へのインタビューや直接の取材をご希望のメディア関係者様につきましては、同日の下記時間帯にて承ります。

取材対応日時：2026年4月17日（金）11：00～15：00

ご希望の場合は、恐れ入りますが事前に下記の広報担当までご連絡いただき、日時の調整をお願い申し上げます。

■ アーティスト・プロフィール

七世 山ノ瀬 亮胤（やまのせ りょういん）／和眼鏡制作者

京都を舞台に「和眼鏡」づくりを行う。伝統製法に習熟し、文献や僅かな資料から学び、江戸時代の手仕事を現代に甦らせるべく、正解のないものづくりに挑む。道具としての機能を研ぎ澄ますことで浮かび上がる美。実用から大きく飛躍するような創作もまた、芸術の役割りを適える最も整理された形なのだという。人々の「心の眼」をひらくようなアートピースとしての和眼鏡作品を多数制作。

新野 佑一（にいの ゆういち）／木彫刻師

木という素材と真摯に向き合い、精緻な彫刻作品を生み出す。本展では山ノ瀬氏の和眼鏡の世界観と共鳴し、石見銀山の自然や大気に息づく気配を形にした木彫刻を展開する。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 石見銀山生活文化研究所（群言堂）

広報担当：矢ノ倉

TEL：0854-89-0131

Email：press@gungendo.co.jp

公式ウェブサイト：https://brand.gungendo.co.jp/