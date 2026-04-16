「地域を届ける。第4回せとうちおみやげグランプリ」開催について

西日本旅客鉄道株式会社

ＪＲ西日本グループでは、地域の「いいもの」を見つけ出し、岡山・備後エリアの魅力を全国に発信する「ふるさとおこしプロジェクト」の一環として、せとうちエリアの新たなおみやげ開発による地域の魅力向上を目指し「せとうちおみやげグランプリ」を過去3回にわたり開催してまいりました。第3回からは広島県全域・山口県にも対象を広げ、4回目となる今回は、ＪＲ四国グループの協力を得て四国までエリアを拡大し、「地域を届ける。第4回せとうちおみやげグランプリ」を次のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。

１ 日時

2026年5月14日（木）14時00分から17時00分予定

２ 会場

ＪＲホテルクレメント高松 3階「飛天（西）」

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1番1号

３ 概要

総応募件数107商品のエントリーの中から、2026年5月14日に開催される本審査会では、一次審査を通過した14商品のプレゼンテーションや試食により賞を決定いたします。本審査会において優秀と認められた商品に対し、グランプリ、準グランプリ、特別賞を贈呈いたします。受賞した商品については、2026年7月1日から岡山駅、倉敷駅、福山駅、尾道駅、広島駅、新山口駅、徳山駅、高松駅、松山駅、高知駅、徳島駅の中にある16店舗のおみやげ店舗で販売いたします。

４ 審査員

５ 一次審査通過商品

- 株式会社山陽新聞社- 株式会社中国新聞社- 株式会社四国新聞社- 株式会社ビザビ- 株式会社アドプレックス- 株式会社ナイスタウン- ＳＴＵ４８（ 池田 裕楽様 ）- 西日本旅客鉄道株式会社- 四国旅客鉄道株式会社- 株式会社ジェイアールサービスネット岡山- 株式会社ジェイアールサービスネット広島- 四国キヨスク株式会社 （順不同）

14事業者 14商品／ 洋菓子9、和菓子4、食品1

（総応募件数 66事業者 107商品）

６ 受賞特典

（１）おみやげ街道等の各店（16店舗）でのコーナー展開

（２）各社関係先へのご紹介

（３）報道各社様での報道、ECサイト、ふるさとおこしHP、SNS等での紹介

（４）認定マーク授与

認定マーク

（参考）

❏地域を届ける。第3回せとうちおみやげグランプリ

◇グランプリ 番田芋フロランタン◇準グランプリ 茶と旅◇準グランプリ せとうちおやさいクレヨン

JR西日本岡山支社

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