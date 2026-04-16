【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　GWイベントを開催

徳島市

ゴールデンウイーク期間中、さまざまなイベントを開催します。ぜひ、ご来園ください。

イベント一覧

コウノトリ展

[開催日]4月25日（土曜日）から5月10日（日曜日）まで

[時間]午前9時30分から午後4時30分まで

[場所]動物園センター

バルーンアート「こいのぼりを作ってみませんか？」

[開催日]4月26日（日曜日）

[時間]午後2時から午後3時まで

[場所]動物園センター

おしゃべりくまさん紙芝居公演

[開催日]4月29日（祝日）

[時間]午前11時から、午後0時30分から

[場所]ピクニック広場休憩所

阿波のちんどん 阿波狸あわだぬき公演

[開催日]4月29日（祝日）

[時間]午後1時30分から午後2時30分まで

[場所]ピクニック広場休憩所

保育士ヒーローブレイクスーパーライヴ

[開催日]5月2日（土曜日）

[時間]午前11時30分から、午後2時30分から

[場所]ピクニック広場休憩所

大型宝探し

[開催日]5月3日（祝日）から5月5日（祝日）まで

[時間]午前9時30分から午後3時まで

[場所]動物園センター前で受け付け

佐那人ライヴステージ

[開催日]5月3日（祝日）

[時間]正午から午後4時まで

[場所]ピクニック広場休憩所

アクターズスタジオライヴステージ

[開催日]5月4日（祝日）

[時間]午前11時から、午後1時から

[場所]ピクニック広場休憩所

ストップ地球温暖化ポロロとキックオフオープニングイベント

[開催日]5月4日（祝日）

[時間]午前11時から午後1時まで

[場所]動物園センター

おしゃべりくまさん紙芝居公演

[開催日]5月5日（祝日）

[時間]午後0時30分から午後1時15分まで

[場所]ピクニック広場休憩所

ゆりりライヴステージ

[開催日]5月5日（祝日）

[時間]午後1時30分から午後2時30分まで

[場所]ピクニック広場休憩所

とくしま動物園HP

https://tokushimazoo.jp/

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要

■名称

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

■住所

〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1

■電話番号

088-636-3215

■営業時間

午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園

■入園料

大人600円、中学生以下無料

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM

電話：088-636-3215・3216

HP:https://tokushimazoo.jp/