【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　GWイベントを開催

写真拡大

徳島市

　ゴールデンウイーク期間中、さまざまなイベントを開催します。ぜひ、ご来園ください。


イベント一覧

コウノトリ展

[開催日]4月25日（土曜日）から5月10日（日曜日）まで
[時間]午前9時30分から午後4時30分まで
[場所]動物園センター



バルーンアート「こいのぼりを作ってみませんか？」

[開催日]4月26日（日曜日）
[時間]午後2時から午後3時まで
[場所]動物園センター



おしゃべりくまさん紙芝居公演

[開催日]4月29日（祝日）
[時間]午前11時から、午後0時30分から
[場所]ピクニック広場休憩所



阿波のちんどん　阿波狸あわだぬき公演

[開催日]4月29日（祝日）
[時間]午後1時30分から午後2時30分まで
[場所]ピクニック広場休憩所



保育士ヒーローブレイクスーパーライヴ

[開催日]5月2日（土曜日）
[時間]午前11時30分から、午後2時30分から
[場所]ピクニック広場休憩所



大型宝探し

[開催日]5月3日（祝日）から5月5日（祝日）まで
[時間]午前9時30分から午後3時まで
[場所]動物園センター前で受け付け



佐那人ライヴステージ

[開催日]5月3日（祝日）
[時間]正午から午後4時まで
[場所]ピクニック広場休憩所



アクターズスタジオライヴステージ

[開催日]5月4日（祝日）
[時間]午前11時から、午後1時から
[場所]ピクニック広場休憩所



ストップ地球温暖化ポロロとキックオフオープニングイベント

[開催日]5月4日（祝日）
[時間]午前11時から午後1時まで
[場所]動物園センター



おしゃべりくまさん紙芝居公演

[開催日]5月5日（祝日）
[時間]午後0時30分から午後1時15分まで
[場所]ピクニック広場休憩所



ゆりりライヴステージ

[開催日]5月5日（祝日）
[時間]午後1時30分から午後2時30分まで
[場所]ピクニック広場休憩所



とくしま動物園HP


https://tokushimazoo.jp/




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM　施設概要


■名称


　とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


■住所


　〒771-4267　徳島市渋野町入道22番地の1


■電話番号


　088-636-3215


■営業時間


　午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園


■入園料


　大人600円、中学生以下無料


本件に関する報道機関からのお問い合わせ先




とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM


電話：088-636-3215・3216


HP:https://tokushimazoo.jp/