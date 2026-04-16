【徳島市】とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM GWイベントを開催
ゴールデンウイーク期間中、さまざまなイベントを開催します。ぜひ、ご来園ください。
イベント一覧コウノトリ展
[開催日]4月25日（土曜日）から5月10日（日曜日）まで
[時間]午前9時30分から午後4時30分まで
[場所]動物園センター
バルーンアート「こいのぼりを作ってみませんか？」
[開催日]4月26日（日曜日）
[時間]午後2時から午後3時まで
[場所]動物園センター
おしゃべりくまさん紙芝居公演
[開催日]4月29日（祝日）
[時間]午前11時から、午後0時30分から
[場所]ピクニック広場休憩所
阿波のちんどん 阿波狸あわだぬき公演
[開催日]4月29日（祝日）
[時間]午後1時30分から午後2時30分まで
[場所]ピクニック広場休憩所
保育士ヒーローブレイクスーパーライヴ
[開催日]5月2日（土曜日）
[時間]午前11時30分から、午後2時30分から
[場所]ピクニック広場休憩所
大型宝探し
[開催日]5月3日（祝日）から5月5日（祝日）まで
[時間]午前9時30分から午後3時まで
[場所]動物園センター前で受け付け
佐那人ライヴステージ
[開催日]5月3日（祝日）
[時間]正午から午後4時まで
[場所]ピクニック広場休憩所
アクターズスタジオライヴステージ
[開催日]5月4日（祝日）
[時間]午前11時から、午後1時から
[場所]ピクニック広場休憩所
ストップ地球温暖化ポロロとキックオフオープニングイベント
[開催日]5月4日（祝日）
[時間]午前11時から午後1時まで
[場所]動物園センター
おしゃべりくまさん紙芝居公演
[開催日]5月5日（祝日）
[時間]午後0時30分から午後1時15分まで
[場所]ピクニック広場休憩所
ゆりりライヴステージ
[開催日]5月5日（祝日）
[時間]午後1時30分から午後2時30分まで
[場所]ピクニック広場休憩所
とくしま動物園HP
https://tokushimazoo.jp/
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM 施設概要
■名称
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
■住所
〒771-4267 徳島市渋野町入道22番地の1
■電話番号
088-636-3215
■営業時間
午前9時30分から午後4時30分（入園は午後4時まで）※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 は休園
■入園料
大人600円、中学生以下無料
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM
電話：088-636-3215・3216
HP:https://tokushimazoo.jp/