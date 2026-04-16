求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」、スポーツ配信サービス「DAZN」とコラボ！

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩）が運営する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」は、スポーツ配信サービス「DAZN（ダゾーン）」とコラボレーションし、お笑いコンビ ウエストランドの井口浩之さんが出演するSNS特別コンテンツの制作をサポートする「激レア求人」の募集を開始したことをお知らせします。

特設ページ：https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/tieup/dazn-soccer2026(https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/tieup/dazn-soccer2026)

掲載数2,000万件超の豊富な求人情報を細かなニーズに合わせて一括検索できる「求人ボックス」では、日常的なお仕事探しにとどまらず、「一生の思い出になるような特別な体験」を提供する希少な求人も多数取り扱っています。今回は、このような多様で魅力的な仕事との出会いをより多くの方に知っていただきたいと考え、本企画を実施いたしました。

本企画では、レポート作成に向けた「海外現地へのプレミアム視察」へ採用者をご招待します。帰国後、現地で得た経験をもとにDAZN特別コンテンツ向けのレポートを作成いただく、1日限定の業務をご用意しています。

※本求人の雇用主はDAZN Japan Investment合同会社となり、求人ボックスは応募受付の窓口となります

※採用特典である現地視察の渡航費および滞在費（航空券・宿泊手配）は全額雇用主負担となります

募集内容のポイント

採用特典として「海外現地へのプレミアム視察」にご招待

本求人は帰国後に行う1日間のレポート作成業務ですが、採用された方には豪華な特典をご用意しています。事前の視察を通じて、世界中が熱狂するサッカーの祭典の現地の空気を肌で感じていただけるプレミアムな体験です。

「日給3万円」の好条件

プレミアム視察というお金では買えない貴重な経験を経て、帰国後のレポート作成業務に対して「日給3万円」を支給する条件で募集します。一生の思い出となるような非日常の体験と合わせて、魅力的な給与を得ることができるまたとない求人となっています。

＜募集要項＞

業務内容 ：SNS特別コンテンツ制作のサポート業務（帰国後のレポート作成担当）

稼働日 ：帰国後の1日間

採用特典 ：6/13～6/17

（プレミアム視察） ※現時点想定のため日程は変更の可能性があります

待遇 ：日給3万円（プレミアム視察にかかる渡航・滞在費など各種手配は全額雇用主負担によるご招待となります）

詳細・応募URL ：https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/jbn/2d49a00a7d975cbd08e8983aeb2b4fcb

「求人ボックス」について

カカクコムが展開する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」は、サービス開始10周年を迎えた2025年にブランドリニューアルを実施。新たなブランドメッセージ「あなたの明日が、詰まってる。」とともにブランドロゴの刷新を行いました。

求人掲載数は2,000万件以上。全国の求人情報から、キーワード、給与、勤務地、こだわり条件などから求人情報を簡単に検索でき、気になる求人があればすぐに応募も可能。独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも備え、一人一人に合った仕事探しをサポートしています。また、パーソナライズされた求人情報の通知や、会員登録（無料）によるプロフィールの保存、転職サポート機能などもご利用いただけます。

こうした細かなニーズに合わせて検索できる点が評価され、若年層からシニア層まで幅広い方々にご利用いただいています。

求人ボックスでは、今後も機能の拡充と情報の充実に取り組み、求職者と企業をつなぐ情報プラットフォームとして、より一層価値のあるサービスを提供してまいります。

【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番地7 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service