Googleアナリティクスで繁忙期データを振り返る無料ウェビナーを開催
不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年4月23日（木）に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『Googleアナリティクスで見る、繁忙期データ振り返りウェビナー～3ステップで今期の集客が丸わかり～』を開催いたします。
本ウェビナーでは、自社ホームページを運用する不動産会社様において多く寄せられる「繁忙期の集客結果をどう整理すればよいかわからない」「Googleアナリティクスを導入しているが活用できていない」といった課題に対し、Googleアナリティクスの基本的な見方から「セッション数・流入チャネル・ページ別データ」3つの確認ステップを、画面キャプチャを使ってわかりやすく解説します。
ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260423/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
■ウェビナー内容
近年、自社ホームページを活用した集客に取り組む不動産会社様が増えている一方で、
・繁忙期の集客結果をどう整理すればよいかわからない
・ポータルサイトに費用をかけているが、自社HPにお客様が来ているかわからない
・データを見た方がよいとはわかっているが、見方がわからないまま放置している
といった課題を抱える企業様は少なくありません。
そこで本ウェビナーでは、不動産会社様のWEB集客を日々支援している弊社WEBコンサルタントが、Googleアナリティクスの基本的な見方から「セッション数・流入チャネル・ページ別データ」3つの確認ステップを、画面キャプチャを使ってわかりやすく解説いたします。
● 不動産会社に共通するしがちな集客課題
● セッション数の前年比確認
● 流入チャネルの把握
● 狙ったページへの流入検証
● 繁忙期データを来期の集客施策につなげる考え方
ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260423/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
■ウェビナー詳細
タイトル：
Googleアナリティクスで見る、繁忙期データ振り返りウェビナー
～3ステップで今期の集客が丸わかり～
開催日：
2026年4月23日（木曜日）
開催時間：
1回目：14:00～14:30
2回目：17:00～17:30
※両回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。
参加費：無料
会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）
※全国どこからでもご参加可能です。
※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。
ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260423/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
■参加登録方法
ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。
以下のリンクより登録をお願い申し上げます。
■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの
・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット
・イヤホン
・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）
ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260423/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
■WEB集客PROとは
WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。
WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。
詳細はこちら :
https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
お問い合わせはこちら :
https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416
■日本情報クリエイトについて
日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。
会社概要
会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）
所在地：宮崎県都城市上町13街区18号
代表者：代表取締役社長 辻村 都雄
URL：https://www.n-create.co.jp/