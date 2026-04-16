Googleアナリティクスで繁忙期データを振り返る無料ウェビナーを開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年4月23日（木）に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『Googleアナリティクスで見る、繁忙期データ振り返りウェビナー～3ステップで今期の集客が丸わかり～』を開催いたします。

本ウェビナーでは、自社ホームページを運用する不動産会社様において多く寄せられる「繁忙期の集客結果をどう整理すればよいかわからない」「Googleアナリティクスを導入しているが活用できていない」といった課題に対し、Googleアナリティクスの基本的な見方から「セッション数・流入チャネル・ページ別データ」3つの確認ステップを、画面キャプチャを使ってわかりやすく解説します。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260423/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416

近年、自社ホームページを活用した集客に取り組む不動産会社様が増えている一方で、

・繁忙期の集客結果をどう整理すればよいかわからない

・ポータルサイトに費用をかけているが、自社HPにお客様が来ているかわからない

・データを見た方がよいとはわかっているが、見方がわからないまま放置している

といった課題を抱える企業様は少なくありません。

そこで本ウェビナーでは、不動産会社様のWEB集客を日々支援している弊社WEBコンサルタントが、Googleアナリティクスの基本的な見方から「セッション数・流入チャネル・ページ別データ」3つの確認ステップを、画面キャプチャを使ってわかりやすく解説いたします。

● 不動産会社に共通するしがちな集客課題

● セッション数の前年比確認

● 流入チャネルの把握

● 狙ったページへの流入検証

● 繁忙期データを来期の集客施策につなげる考え方

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■ウェビナー詳細

タイトル：

Googleアナリティクスで見る、繁忙期データ振り返りウェビナー

～3ステップで今期の集客が丸わかり～

開催日：

2026年4月23日（木曜日）

開催時間：

1回目：14:00～14:30

2回目：17:00～17:30

※両回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

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■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

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■WEB集客PROとは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_GA4_katsuyo_260416

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/