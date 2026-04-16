こどもの日を前に高槻市で親子でこいのぼりバッグ作り

高槻市

令和8年4月16日（木曜日）、高槻市立子育て総合支援センター「カンガルーの森」で、こどもの日を前に未就学児とその保護者を対象にした「こいのぼり」がテーマの工作イベントを開催。子どもたちは、こいのぼりをモチーフにしたバッグ作りを保護者と一緒に楽しみました。

同センターは、未就学児とその保護者を支援する施設で、親子で楽しめる講座、料理教室、工作イベントなどを定期的に開催しています。

この日は、こどもの日を前に、「こいのぼり」をテーマに、市内在住の未就学児と保護者を対象にした工作イベントを開催。子どもたちは、同センター職員が事前に準備しておいた、牛乳パックに赤と青の画用紙を貼り付け、バッグの取っ手を取り付けたこいのぼりの胴体部分に、目に見立てた白と黒の丸い画用紙を貼り付け、最後に色とりどりの半円シールのうろこを貼っていき、かわいいこいのぼりのバッグを完成させました。子どもたちは、時折真剣な顔つきになりながら、保護者と一緒にこいのぼりバッグ作りを楽しんでいました。

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻市子ども未来部子育て支援課

子育て総合支援センター「カンガルーの森」

電話：072-686-3030

開館時間： 9時から19時まで ※プレイルームは、10時から17時まで

休館日： 日曜日、祝日、年末年始