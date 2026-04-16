「重塩害対応PF管接続ケーブルグランド」を発売

星和電機株式会社重塩害対応PF管接続ケーブルグランド

★PF管へ直接接続が可能で、施工が簡単

★当社独自構造による優れた防塵、防水、気密性能で重塩害地にも対応

★標準仕様とカスタムオーダー仕様をラインアップ

このたび、星和電機株式会社（本社：京都府城陽市寺田、代表：春山 雅彦）は蓄電池設備や洋上風力発電所など、潮風や塩分の影響を受けやすい過酷な屋外環境で使用される機械・装置向けに「重塩害対応PF管接続ケーブルグランド」を発売します。海岸から200～500ｍ以内に位置するいわゆる「重塩害地域」では、塩分を含む風や雨、汚れなどが機器の表面や内部に侵入し、腐食や錆の発生といったトラブルが起こりやすいことから機器設置や長期運用において高い設置リスクが伴います。本製品は、PF管に直接接続できる構造を採用し、簡単な施工で優れた防塵・防水・気密性能を確保できるケーブルグランドです。

【製品の特長】

★PF管へ直接接続が可能で、施工が簡単

・当社ケーブルグランド「エスシーロック」をベースにすることで、PF管（PFS22、PFS28、PFS36）に直接接続が可能

・ロッキングピースによりPF管とエスシーロックを簡単に接続

・パテ作業が不要なため、短時間で密閉・機密構造を保ち、長期にわたる品質維持に貢献

★当社独自構造による優れた防塵、防水、気密性能で重塩害地にも対応

・PF管保持構造（延長キャップ）(※1)により、ケーブル保持力および防塵・防水性能を確保したまま、PF管を確実に固定

・ワッシャー機構(※2)で優れた防塵・防水・気密性能を保持

※１ 特許登録番号：第7742476号 意匠登録番号：第1803022号

※２ 特許登録番号：第5276623号

★標準仕様とカスタムオーダー仕様をラインアップ

・スリット入りゴムスリーブや多穴式ゴムスリーブなど現場仕様に合わせたカスタムオーダーが可能

【製品情報】

重塩害対応PF管接続ケーブルグランド

https://www.seiwa.co.jp/product/pp/scl_pfs.html(https://www.seiwa.co.jp/product/pp/scl_pfs.html)

【製品ラインアップ】

■標準仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114189/table/26_1_9e8c29bb313d825f9128876f63655fb2.jpg?v=202604160951 ]

LP22…管の呼び“22”PF管に適合

LP28…管の呼び“28”PF管に適合

LP36…管の呼び“36”PF管に適合

■カスタムオーダー仕様

” スリッド入りゴムスリーブ”、” 多穴式ゴムスリーブ” に対応します。

【発売日】

受注開始 2026年6月1日

※納期に関しては当社営業までお問い合わせください。

【希望小売価格(税抜)】

オープン価格

【初年度販売目標額】

10百万円