豊国酒造とhaccoba、清酒とクラフトサケの“境界”をテーマにした共同醸造プロジェクトを始動

株式会社haccoba

豊国酒造合資会社（福島県石川郡古殿町）と株式会社haccoba（福島県南相馬市）は、清酒とクラフトサケの“境界”をテーマにした共同醸造プロジェクトを始動します。

「たかが1%、されど1%」をコンセプトに、わずか1%の違いによって制度上は異なる酒となる二つの酒を醸造します。豊国酒造は清酒免許の範囲内で「99%麹酒」を、haccobaはその他の醸造酒免許の範囲で「100%麹酒」を醸し、清酒とクラフトサケの垣根を越えた新たな対話を福島から生み出します。



また、本プロジェクトは、つくり手だけでなく、支え手、届け手まで含めた“オール福島”の取り組みとして展開します。第一弾として豊国酒造で醸造する「99%麹酒」については、福島県内の酒販店である「泉屋（郡山市）」と「根本安治酒店（伊達市）」が賛同し、流通を中心的に担う予定です。さらに、福島県ハイテクプラザにも全面的な技術支援をいただきながら、福島の蔵、研究機関、酒販店が一体となって、この挑戦を形にしていきます。

■ たった1%の違いで、酒の見え方は変わる

(左から1番目)豊国酒造・矢内, (中央)泉屋・佐藤, (右から2番目)haccoba・佐藤

日本酒は、長い年月をかけて磨かれ、受け継がれてきた発酵文化です。一方で、その定義は制度によって明確に線引きされています。

今回、豊国酒造とhaccobaがともに向き合うのは、その“境界”そのものです。



豊国酒造が挑戦するのは、麹歩合99%の清酒。

haccobaが挑戦するのは、麹歩合100%のクラフトサケ。



数字だけを見れば、その差はわずか1%です。しかし、その1%をまたぐことで、酒は別の呼ばれ方をし、別の制度に位置づけられます。



たかが1%、されど1%。



この小さな違いの中には、日本の酒づくりが積み重ねてきた歴史と、これから広がっていく可能性の両方が詰まっています。本プロジェクトでは、その境界を机上の議論ではなく、実際の酒として立ち上げ、味わいとして体験できる形で届けていきます。

■ 同じ麹から始まる、二つの酒

米麹（提供：豊国酒造）

本プロジェクトの象徴となるのが、両者による「共同製麹」です。

2026年5月、haccobaのメンバーが豊国酒造を訪れ、蔵人の皆さまとともに製麹を行います。その麹を起点として、豊国酒造では清酒免許の範囲内で「99%麹酒」を仕込みます。

さらに後日、豊国酒造の皆さまをhaccobaに迎え、同じく共同で製麹を実施。その麹を起点として、haccobaでは「100%麹酒」を仕込みます。



同じように麹をつくり、同じように発酵と向き合いながら、最後には異なるカテゴリーの酒として立ち上がる。今回の取り組みは、単なるコラボレーションではなく、制度上の定義の内側と外側を往復しながら、発酵そのものをともに見つめ直す試みです。

■ 清酒とクラフトサケが、手を取り合うためのプロジェクト

製麴の様子（提供：豊国酒造）

このプロジェクトは、清酒とクラフトサケを対立させるためのものではありません。

むしろ、豊国酒造とhaccobaがそれぞれの立場から酒づくりに向き合い、互いの領域に敬意を払いながら、発酵文化の地平を少しだけ広げてみるための取り組みです。



制度の内側には、守られてきた技術と思想があります。制度の外側には、まだ名前のついていない自由があります。

そのどちらが優れているかではなく、そのあいだを行き来することでしか見えない景色がある。福島という土地で酒を醸す者同士だからこそできる、新しい対話のかたちを、この二つの酒に託します。

■ オール福島で、日本酒の未来をひらく

豊国酒造の「一歩己」を一緒に飲み交わす様子

本プロジェクトには、豊国酒造とhaccobaだけでなく、福島県内の酒販店や研究機関も賛同しています。

第一弾として豊国酒造で醸造する「99%麹酒」については、郡山市の「泉屋」、伊達市の「根本安治酒店」が中心となり、流通を担う予定です。さらに、福島県ハイテクプラザにも全面的な技術支援をいただきながら、プロジェクトを進めていきます。

酒は、つくるだけでは文化になりません。誰が支え、誰が届け、誰が語り、誰がその価値を受け取るのか。その営みまで含めて、はじめて酒は土地に根づいていきます。



今回、福島の蔵、福島の研究機関、福島の酒販店がともに手を取り合うことで、清酒とクラフトサケという異なる領域のあいだに、新しい関係性を育てていきたいと考えています。

福島から、その垣根を越える最初の景色をつくっていきます。

■ 第一弾は、豊国酒造で仕込む「99%麹酒」

第一弾として、2026年5月に豊国酒造にて共同製麹・仕込みを実施し、「99%麹酒」を醸造予定です。その後、haccobaにて「100%麹酒」を仕込み、二つの酒を連続したプロジェクトとして展開していきます。

まずは、清酒免許の内側で立ち上がる「99%麹酒」を通して、“たった1%の違い”が持つ意味を世の中に投げかけます。

そしてその先に、haccobaが醸す「100%麹酒」が続くことで、境界の向こう側にあるもうひとつの景色も提示していく予定です。

■ 共同製麹・仕込み当日は、メディア取材も受け付け予定

2026年5月に予定している豊国酒造での共同製麹・仕込み当日は、メディアの皆さまの取材も受け付ける予定です。

実際に蔵の中で、ともに麹をつくり、ともに酒の立ち上がりに向き合う現場そのものが、このプロジェクトの核にあります。数字やコンセプトだけでは伝わりきらない熱量を、ぜひ現地でご覧いただければと思います。

※詳細な日程や取材方法については、決まり次第あらためてご案内いたします。



【今後のスケジュール】※予定

・2026年5月：豊国酒造にて共同製麹・仕込み、「99%麹酒」を醸造

・2026年6月以降：haccobaにて共同製麹・仕込み、「100%麹酒」を醸造

■ 豊国酒造合資会社について

1830年創業。2010年より９代目蔵元矢内賢征によって新たに創られた『一歩己』という銘柄を軸に、“伝統・格式の継承と、現代嗜好への融合”を掲げ、酒造りを行っています。

また、2021年に矢内賢征が９代目として代表就任後は、積極的な酒蔵改革に着手。2022年に多目的交流スペース『kuranoba(クラノバ)』、2023年に巨大壁画『DandeliEn(ダンデライエン)』、2024年には酒蔵隣地の土地を緑地化し『そと庭』を整備したりと、既存の酒蔵の枠にとらわれない取り組みが大きな話題を呼んでおり、更には、2025年には大規模な酒蔵建替え工事を実施し、次の100年に繋がる蔵創りに邁進中です。

・会社名：豊国酒造合資会社

・代表者：代表社員 矢内賢征

・本社所在地：福島県石川郡古殿町竹貫字竹貫１１４

・各種リンク

・ホームページ：https://azuma-toyokuni.com

・Facebook：https://www.facebook.com/ibukisake

・Instagram：https://www.instagram.com/ibuki_sake_furudono

■ 株式会社haccobaについて

2021年2月、原発事故の避難で一時人口がゼロになった福島県の小高というまちに醸造所を設立。2023年7月から隣町の浪江でも醸造所を営んでいます。「酒づくりをもっと自由に」という思いのもと、かつての "どぶろく" 文化やレシピを現代的に表現。ジャンルの垣根を超えた自由な酒づくりを行っています。

2024年から、地域の新たなお祭り「YoiYoi」をGotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION）とともに立ち上げ、主催。同年よりJR東日本と連携し、最寄りの無人駅舎（小高駅）を醸造所兼パブリックマーケットとして生まれ変わらせるなど、地域の文化づくりにも取り組む。

自分たちの事業を通して、自律的な地域文化と自由な酒づくりの文化を取り戻すことを、本気で目指しています。

・会社名：株式会社haccoba（はっこうば）

・代表者：代表取締役 佐藤太亮

・本社所在地：福島県南相馬市小高区田町2-50-6

・各種リンク

・ホームページ・オンラインストア：https://haccoba.com

・X（旧 Twitter）：https://x.com/haccoba

・Facebook：https://www.facebook.com/haccoba

・Instagram：https://www.instagram.com/haccoba

・LINE：https://page.line.me/184glmhu

・note：https://note.com/haccoba