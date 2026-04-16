【見頃間近】樹齢850年の国指定天然記念物“熊野の長藤”ー磐田市(静岡)で”紫のカーテン”が広がります

磐田市役所

「春に咲く花」と言えば「桜」を連想する方が多いと思いますが、磐田市(静岡県)には桜に負けない素敵な花が見ごろを迎えます。それが「長藤」です。

中でも行興寺の境内から隣接する豊田熊野記念公園沿いにかけて、藤棚面積約1,600平方メートル を誇る藤の名所があります。国指定天然記念物「熊野の長藤」（推定樹齢850年）や、県指定天然記念物の5本のフジによる藤棚が広がり、見事な景観をつくり出します。

１.行興寺 (磐田市池田330)

行興寺の境内には17本の長藤が植えられています。花の房は長いもので1m以上にもなり、美しく咲き誇る姿は荘厳です。

中でも国の天然記念物に指定されている“熊野の長藤”は、平安時代末期に池田宿に生まれ育ち、当時の権力者平宗盛（たいらのむねもり）に仕え、寵愛を受けた熊野御前にゆかりのフジのことで、樹齢は約850年。

この他にも静岡県の天然記念物に指定されている長藤が5本あります。

熊野の長藤(写真中央)

２.豊田熊野記念公園(磐田市池田189-2)

行興寺に隣接する豊田熊野記念公園内には散策路が整備されており、色鮮やかな紫色のカーテンの中、甘い香りを至近距離で感じながら長藤を楽しむことができます。

長藤は例年４月中旬から下旬にかけて見頃を迎えます。

この機会にぜひ、磐田市にお越しください！

最新の開花情報については、池田まちづくり協議会のホームページをご覧ください。

池田まちづくり協議会 :https://ikeda-uk.jp/c736071.html

開花中は周辺が混雑するため、公共交通機関の利用にご協力をお願いします。

また、見頃を迎える期間中は臨時駐車場の設置や無料シャトルバスの運行が行われています。詳細は、磐田市観光協会ホームページをご覧ください。

磐田市観光協会 :https://kanko-iwata.jp/2025/04/post-14782/

2026年4月14日撮影