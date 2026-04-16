(共同リリース)東京ディズニーシー(R) 25 周年をテーマにした特別塗装機「JAL Jubilee Express」が 6 月 4 日(木)より国内線に就航

日本航空株式会社

202 6 年 4 月 16 日

日 本 航 空 株 式 会 社

株式会社オリエンタルランド



日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 グループ CEO:鳥取三津子、以下

「JAL」)と、株式会社オリエンタルランド(本社:千葉県浦安市、代表取締役社長(兼)COO:高橋

渉)は、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、6 月 4 日(木)より、特別塗装機「JAL Jubilee Express」(ボーイング 737-800 型機)を国内線で運航開始します。

「JAL Jubilee Express」は、開園 25 周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983 年の東京ディズニーランド(R)開園以来のオフィシャルスポンサーである JAL グループのタイアップにより誕生する特別塗装機です。東京ディズニーシーが開園した 2001 年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で 7 回目となります。



今回の特別塗装は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そして東京ディズニーシーのシンボルでもあるアクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれています。さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施されます。25周年の祝祭感を味わいながら特別塗装機「JAL Jubilee Express」で素敵な空の旅をお楽しみください。

「JAL Jubilee Express」の概要

◆機 材 : ボーイング 737-800 型機(機体番号:JA339J)

全長:39.5m/全高:12.5m/全幅:35.8m、座席数:165 席

(クラス J:20 席、普通席:145 席)

◆就航路線 : ボーイング 737-800 型機運航路線

※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方に JAL Web サイトで公開します。

◆初 便 : 2026 年 6 月 4 日(木)

◆運航期間 : 2026 年 6 月 4 日(木) ~ 2027 年 4 月頃まで運航予定

詳細につきましては、JAL Web サイトでご覧いただけます。

URL :

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/jubilee-jet/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=02_dom_jubiliejet(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/jubilee-jet/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=02_dom_jubiliejet)



◆機内品:

〈ヘッドレストカバー〉

※ヘッドレストカバーはお持ち帰りいただけません。

※設置は期間内に終了となる場合があります。

〈紙コップ〉

デザイン 3 種(ご提供時、コップのデザインはお選びいただけません。)

※無くなり次第、提供は終了となります。

◆ご搭乗記念プレゼント

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン 3 種

※1 回のご搭乗につき、お一人様 1 枚となります。

(ランダムでの配布となります。デザインはお選びいただけませんので予めご了承ください。)

※無くなり次第、配布は終了となります。

■表面(3 種類)■裏面https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/