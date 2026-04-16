累計販売数100万個突破の「クールシリーズ」が今季も販売開始。販売店舗は全国549店舗へ拡大し、ハン・スンヨン氏のサイン入りグッズ等が当たるキャンペーンも始動。

パス株式会社

「女優肌(R)」をコンセプトとするベースメイクブランド「Ex:BEAUTE（エクスボーテ）」を展開する株式会社マードゥレクス（本社：東京都渋谷区）は、2026年に迎えるブランド誕生25周年を記念し、韓国のレジェンドグループKARAのメンバーであり、女優のハン・スンヨン氏をブランドアンバサダーに起用いたしました。

この度、スンヨン氏をメインビジュアルに迎えた夏の主力製品「クールシリーズ」の広告展開を全国で開始いたします。また、今シーズンは、多くのお客様からのご要望にお応えし、取扱店舗を昨年までの340店舗から 全国549店舗（バラエティショップ・ドラッグストア等）へ大幅に拡大。公式オンラインショップ、ECモール店舗等と共に、より身近な場所で「ひんやり女優肌」を体験いただける体制を整えました。

さらに、アンバサダー就任と取扱店舗拡大を記念し、スンヨン氏の直筆サイン入りポスターなどが当たるプレゼントキャンペーンを2026年4月20日より実施いたします。

Han Seung Yeon（ハン・スンヨン）

■ 2026年クールシリーズ：進化を続ける「ひんやり感」と「崩れにくさ」

「クールシリーズ」は、Ex:BEAUTEの夏の代名詞です。

今期の「クールシリーズ」も、噴き出す汗や皮脂によるメイク崩れを防ぎながら、肌に触れるたびに心地よい清涼感を与えてくれます。毛穴や色ムラを瞬時にカバーし、涼しげなツヤ肌をキープ。「女優肌(R)」を仕上げてくれます。また、今期より全国549店舗の店頭で展開。テスター等で実際に使用感をお試しいただけます。

【 Ex:BEAUTE × KARA ハン・スンヨン コラボキャンペーン】

スンヨン氏の広告展開開始に合わせ、対象店舗（ https://madrex.com/ex/shoplist/ ）※で、Ex:BEAUTEの「夏季限定商品」を購入すると、抽選でスンヨン氏とのコラボグッズ（サイン入りポスター等）やEx:BEAUTE商品が当たるキャンペーンを実施します。

応募方法等の詳細は以下のページよりご確認ください。

URL : https://www.madrex.co.jp/news/p_645/

※ 対象店舗は、公式サイトにて随時更新して参ります。ぜひお近くの店舗へ足をお運びください。

【ハン・スンヨン プロフィール】

2007年、KARAのメンバーとしてデビュー。

K-POPを代表するアーティストとして日韓で社会現象を巻き起こす。

現在は実力派女優としてドラマ等で活躍する傍ら、変わらぬ透明感あふれる美貌で「最強の童顔」として世代を問わず支持されている。2025年には1st EP「I・恋」をリリースする等、日本での音楽活動を積極的に展開しており、日韓両国で多大な影響力を持つ。

【Ex:BEAUTE（エクスボーテ）について】

「女優肌(R)」をコンセプトに、2001年に誕生。光を味方につける独自の設計で、ハイビジョン対応の肌仕上がりを実現。2026年に25周年を迎え、さらなる進化を続けています。

■株式会社マードゥレクスについて http://www.madrex.co.jp/index.html

会 社 名：株式会社マードゥレクス

本 社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル

代 表 者：代表取締役 高橋 勇造

ブランドサイト：https://www.madrex.co.jp/product/

公式ECサイト：https://madrex.com/

フリーダイヤル ：0120-36-1428（平日10：00～16：00）

広報担当 PR代表 e-mail：pr-info@madrex.co.jp