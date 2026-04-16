「ロンハーマン イセタン羽田ストア」第1ターミナル保安エリアにオープン！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、2026年4月29日に、羽田空港第1ターミナル保安エリアにある「イセ

タン羽田ストア（レディス）ターミナル1」の店舗内に「ロンハーマン イセタン羽田ストア」をオープ

ンします。

日本各地へと人々が旅立つ “日本の空の玄関口” 羽田空港。これから始まる旅への高揚感が満ちるこの

場所に、新たにロンハーマンが誕生します。

飛行機を間近に望む開放的な店内では、ウィメンズウエアやアパレルグッズを中心に、洗練されたジュエリーやコスメを展開します。

さらに、5月2日にはロンハーマンカフェ初となるレモンケーキスタンドが登場。羽田空港限定の“飛行

機型”のレモンケーキは、旅の思い出や手土産にもぴったりです。

また、5月16日には、イートインスペースを備えたカフェもオープンし、飛行機を眺めながらゆったり

と過ごせる時間をご提供します。軽食やスイーツ、ドリンクなど、ここでしか味わえないメニューも展開します。ぜひ、「ロンハーマン イセタン羽田ストア」で特別な旅のひとときをお過ごしください。

【概要】

■名称：ロンハーマン イセタン羽田ストア

■オープン日：4月29日(水・祝)

■営業時間：8:00～19:00（「イセタン羽田ストア（レディス）ターミナル1」に準じます。※カフェのみラストオーダー18:30）

■場所：羽田空港第1ターミナル 出発ゲートラウンジ（南）「イセタン羽田ストア（レディス）ターミ

ナル1」内

※飛行機にご搭乗のお客さまがご利用いただけるエリアにございます。