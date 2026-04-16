トップランナーが語る「子ども教育のヒント」　幼稚園や学校では学べないテーマで2日連続のトークイベント

株式会社ハゴロモ

株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘壮太郎）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、各ジャンルのトップランナーが子どもの教育をテーマに対談形式のトークイベントを開催します。



昨年同時発売を行った『コドモの大學』第一弾の作者DJ Nobby氏、第二弾の作者MB氏に加え、それぞれ帯コメントを寄せていただいた、茂木健一郎氏、てぃ先生とともに即興トークをお楽しみいただきます。



開催場所は3月19日にグランドオープンした話題のスポット三省堂書店神保町本店です。

5月16日（土） MB氏×てぃ先生トークイベント

■日時

5月16日（土）

13時開場、13時半開始～15時終了予定



■場所

神田神保町本店3Fイベントスペース



■参加費（リアル・アーカイブともに）

1,650円（税込み）



■席数

25名



※お申込み、アーカイブ販売等詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://peatix.com/event/4970943



■イベント内容

ベストセラー作家MB氏×日本一有名な保育士のてぃ先生のスペシャル対談です。

絵本『コドモの大學 ２. おしゃれってなに？』で伝えたかったことをパパママ向けに制作秘話も含めてお話していただきます。

当日はMB氏とプライベートでも親交の深いてぃ先生にもお越しいただき、プロの観点からのお話もお聞きします。

イベントの終盤には質問コーナーもありますので、MB氏、てぃ先生に「聞いてみたい！」ということがある方は、ぜひ遊びにいらしてください。

5月17日（日）DJ Nobby氏×茂木健一郎氏トークイベント

■日時

5月17日（日）

12時半開場、13時開始～14時半終了予定



■場所

神田神保町本店3Fイベントスペース



■参加費（リアル・アーカイブともに）

1,650円（税込み）



■席数

25名



※お申込み、アーカイブ販売等詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://peatix.com/event/4971020



■イベント内容

ラジオDJ×経済キャスターという異色の立ち位置で大人気のDJ Nobby氏と、脳科学者の茂木健一郎氏のスペシャル対談です。

幼稚園や小学校、ご家庭では教えることが難しいことをテーマにした絵本『コドモの大學』シリーズを題材にお話いただきます。

育児や子どもの成長、これからの世の中で必要な知識や知恵、マインドを育てるために必要なこととは？

第１弾『お金ってなんだろう？』に込めたDJ Nobby氏のメッセージ、そしてシリーズ第５弾を手掛けられる茂木健一郎氏に制作中の絵本についてのお話も伺います。

また宮田リコ氏（Voicyパーソナリティ）がMCとして登壇いたします。

作者/登壇者プロフィール

MB

誰もが理解できる「オシャレの教科書」KnowerMagを運営。2016年まぐまぐメルマガ総合大賞受賞。雑誌「週刊SPA」など大手メディアで連載中。書籍「最速でおしゃれに見せる方法」、漫画「服を着るならこんなふうに」など多数。関連書籍累計200万部突破。ファッション本作家、アドバイザー。

撮影／関口佳代

てぃ先生

現役の保育士でありながら、SNSの総フォロワー数が200万人を超え保育士としては日本一の数を誇る。現在はSNSだけでなく、報道番組からバラエティ番組など幅広い分野で活躍。

その超具体的な育児法は斬新なアイディアに溢れていて、世のママパパから圧倒的な支持を得ている。

DJ Nobby

ラジオパーソナリティ・経済キャスター。兵庫県神戸市生まれ。小学生の頃からラジオパーソナリティに憧れ、高校１年生で地元FM局にてデビュー。大学卒業後はシティバンク銀行にて外国 為替ディーラーや信用リスク管理業務に従事。東京金融取引所、プルデンシャル生命保険などを経て独立。

音声配信プラットフォームVoicyにて10万人を超えるフォロワーにむけて、経済 ニュースを毎日配信中。

茂木健一郎

脳科学者。１９６２年１０月２０日、東京生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。屋久島おおぞら高校校長。東京大学大学院特任教授（共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory )。東京大学大学院客員教授（広域科学専攻）。岐阜大学客員教授。Kyutech ARISE顧問。イマジン大学学長。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、現職。脳活動からの意識の起源の究明に取り組む。

宮田リコ（MC）

ラジオパーソナリティ、Voicyパーソナリティ

上場企業2社にて人事（新卒採用）と声の仕事のパラレルキャリアを経て独立。

DJ Nobby氏のラジオ番組「週刊Nobbyタイムズ」（全国コミュニティFM）の隔週アシスタントを務める傍ら、音声メディアVoicyの人気番組「Voicy News Picks」のパーソナリティ、及び宮田リコ氏のVoicy番組「ユルジジ！～雑談のネタ集めにちょうどいいゆるい時事ニュース」で活躍中。

Voicy：https://voicy.jp/channel/818469

コドモの大學シリーズについて

『コドモの大學』は「みらいを楽しく生きぬく知識と知恵を！」をコンセプトとしたシリーズ。

本シリーズは家庭や幼稚園、小学校では教えられないけれども生きていく上で大切なことをテーマとし、親子で本質を楽しく学べる絵本です。



各ジャンルのトップランナーとも言える有識者、インフルエンサーの方々を作者に迎え、絵本作家さんとのタッグにより、お子様にも分かりやすく面白い内容に仕上げています。



シリーズ第1弾『コドモの大學１. お金ってなんだろう？ ～お金の 正体は やくそくだった～』（さく：DJ Nobby え：さいとうかおり）、第2弾『コドモの大學２. おしゃれってなに？ ～やさしくなれる まほう～』（さく：MB え：山西ゲンイチ）の2冊は、発売前に重版となったほどの大好評をいただきました。



さらに『おしゃれ～』についてはAmazon売れ筋ランキング絵本・児童書部門の1位（2025年2月6日調べ）となり、大きな反響をよびました。



また第３弾『コドモの大學３. せんきょに行こう！ ～えらぶ たのしさ えらべる しあわせ～』はアナウンサー有働由美子氏が手がけ、2025年7月の参院選に合わせた発売で話題を得ました。

第4弾『コドモの大學４. ぼくのコミュニティ ～だいすきな いばしょ～』では自身もコミュニティを運営しているブロガーikehaya氏が手がけています。

取材等のお問い合わせ先

株式会社ハゴロモ 書籍出版部 桐山智行

TEL:03-6672-5615

kiriyama@hagoromo.com

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年)7月31日

【関連サイト】

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》

■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)

＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》