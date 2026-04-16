2026年4月16日（木）〈Charlotte Chesnais（シャルロット シェネ）〉POP UP STOREを開催｜柏高島屋でMMParisコラボネックレスも登場

株式会社 トゥモローランド〈Charlotte Chesnais〉POP UP STORE

アートピースのようなジュエリーが揃う特別な機会

トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店では、2026年4月16日（木）から4月26日（日）までの期間、『Charlotte Chesnais POP UP STORE』を開催いたします。

通常は取り扱いのない商品を含め、幅広いバリエーションをご覧いただける特別な機会です。

(left) ROUND TRIP EAR CUFF ・ \111,100 (right) BAGUE SURMA EAR CUFF \92.400

PETIT BINARY CHAIN NECKLACE \421,300 PETIT BINARY BRACELET \185,900 ORIGINAL BINARY BRACELET \271.700

LIPS BLOW RING \103.400MIRAGE BLOW EAR CUFF \119.900Alpha joaillerie / K18YG \198,000 納期：7月入荷予定

Alpha joaillerie / K18YG \198,000 納期：7月入荷予定

また、今回は 〈MMParis（エムエムパリ）〉とコラボレーションしたイニシャルモチーフのネックレスの受注・販売も承ります。



皆さまのご来店をお待ちしております。

ABOUT｜Charlotte Chesnais（シャルロット シェネ）

フランス・パリ発のアクセサリーブランド。

芸術的な彫像を彷彿とさせるアブストラクトなデザインと、バランスの取れたフォルムが特徴です。

またジュエリーは、シルバー・ヴェルメイユ・18Kゴールドを用いながら、フランス屈指の職人によって1点ずつハンドメイドされています。

［開催期間・店舗］

4月16日（木）～4月26日（日）

トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店