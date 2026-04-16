2026年4月16日（木）〈Charlotte Chesnais（シャルロット シェネ）〉POP UP STOREを開催｜柏高島屋でMMParisコラボネックレスも登場

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株式会社 トゥモローランド

〈Charlotte Chesnais〉POP UP STORE


アートピースのようなジュエリーが揃う特別な機会




トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店では、2026年4月16日（木）から4月26日（日）までの期間、『Charlotte Chesnais POP UP STORE』を開催いたします。



通常は取り扱いのない商品を含め、幅広いバリエーションをご覧いただける特別な機会です。






(left) ROUND TRIP EAR CUFF ・ \111,100　(right) BAGUE SURMA EAR CUFF \92.400



PETIT BINARY CHAIN NECKLACE \421,300　PETIT BINARY BRACELET \185,900　　　　　　　　　　　　　　　　　ORIGINAL BINARY BRACELET \271.700




LIPS BLOW RING \103.400

MIRAGE BLOW EAR CUFF \119.900


Alpha joaillerie / K18YG \198,000　納期：7月入荷予定



Alpha joaillerie / K18YG \198,000　納期：7月入荷予定

また、今回は 〈MMParis（エムエムパリ）〉とコラボレーションしたイニシャルモチーフのネックレスの受注・販売も承ります。

皆さまのご来店をお待ちしております。




ABOUT｜Charlotte Chesnais（シャルロット シェネ）
フランス・パリ発のアクセサリーブランド。
芸術的な彫像を彷彿とさせるアブストラクトなデザインと、バランスの取れたフォルムが特徴です。
またジュエリーは、シルバー・ヴェルメイユ・18Kゴールドを用いながら、フランス屈指の職人によって1点ずつハンドメイドされています。






［開催期間・店舗］
4月16日（木）～4月26日（日）
トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店