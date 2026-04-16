【新生・東北大合格特化塾】AIと合格者データで東北大学全学部対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する東北大合格特化塾は、このたび東北大学全学部合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と東北大学合格者の実データを組み合わせた「新生・東北大合格特化塾」として始動します。



■ 東北大合格特化塾について



東北大合格特化塾は、東北大学の文学部・教育学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.東北大学全学部対応・AI弱点分析エンジンの導入

東北大学の文学部・教育学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部の過去10年分の入試問題をAIが完全解析。数学・英語・国語・理科（物理・化学・生物）・社会（地理・日本史・世界史）ごとに頻出分野と難易度を可視化し、学部・科目ごとの弱点を特定します。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

東北大学合格者の学習ログを学部別・年度別に蓄積・分析。医学部・工学部・理学部・法学部・経済学部など志望学部別の合格者データをもとに個別の勉強計画を自動生成。東京大学・京都大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・筑波大学・千葉大学など難関国立大の合格データも参照し、最適な学習戦略を設計します。



３.東北大学・学部別出題傾向マップの全面刷新

東北大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を学部・科目・分野別に完全再分析。理系学部の数学・物理・化学の難易度推移、医学部の英語・理科の記述対策、文系学部の英語・社会の頻出テーマなど学部ごとの傾向マップを全面更新。大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・筑波大学・千葉大学との難易度比較も更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、東北大学各学部の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。東北大模試（河合塾・駿台）の結果データとも連動し、東北大学・東京大学・京都大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学の合格OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

東北大学入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。工学部志望の社会科深掘り不要範囲、文系学部志望の理科削減単元、医学部志望の数学で優先度の低い分野など、学部ごとに最適化した「やらないことリスト」を自動生成。東北大学・東京大学・京都大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学など旧帝大合格者の「やらなかった範囲」データも反映します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

河合塾東北大模試・駿台東北大実戦・全統模試・共通テスト模試の結果データと連動。東北大学の学部別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整。東京大学・京都大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・筑波大学・千葉大学・横浜国立大学との難易度差を考慮した最適化を実施します。



７.東北大入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

東北大学入試直前90日間のカリキュラムを新設。医学部・工学部・理学部・法学部・経済学部など学部別の合格者が実践した直前期の学習ルーティン（科目別時間配分・過去問演習量・共通テスト最終仕上げサイクル）をデータから導出。大阪大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学との難易度差を意識した調整も組み込み、全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



東北大学は「研究第一主義」を掲げる旧帝大の雄であり、特に理系学部の入試は大阪大学・名古屋大学・九州大学と並ぶ高い水準を誇ります。一方で戦略次第で逆転合格も狙える--それが東北大学の入試の面白さだと思っています。今回の刷新では、東北大学全学部の合格者データとAI分析を掛け合わせ、一人ひとりに最適な学習戦略を提供できる体制を整えました。北海道大学・名古屋大学・九州大学など旧帝大全体を見据えながら、東北大学合格を実現します。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、東北大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://tohoku-goukaku.com/



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