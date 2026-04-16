「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！” プロジェクト続報発表　TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボ、ふるさと・広島とのコラボ決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、35周年を迎えたアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、実施中の“だいれんさ！” プロジェクトの続報を発表いたしました。

TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボと「ぷよと広島」コラボの実施が決定いたしました。

今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！” していきます。さらに、 “だいれんさ！” の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定していますので、今後の展開にご期待ください。

＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞

本プロジェクトの一部を発表いたしました。これまでの発表（1れんさ！～13れんさ！）は35周年特設サイトよりご確認ください。

今後もさまざまな企画が“だいれんさ！” していきますので、続報をお待ちください。

＜35周年特設サイト＞

https://puyo.sega.jp/35th/

■14れんさ！ TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボ決定！

TVアニメ『東京リベンジャーズ』と「ぷよぷよ」のコラボが決定しました。2026年5月15日（金）から、新宿マルイアネックス6Fの「THEキャラSHOP」で、「カンバッジ」や「デカアクリルスタンド」などのコラボグッズを販売予定です。

■15れんさ！ 「ぷよと広島」コラボ開催決定！

1991年に広島県で誕生した「ぷよぷよ」が、ふるさとである広島との多数のコラボレーション企画を実施します。今回の企画に合わせ、広島県の名物をモチーフにした “ひろしまぷよ”5種を新たに描き下ろしました。

「2026ひろしまフラワーフェスティバル」へのブース出展をはじめ、「ザ ロイヤルパークホテル広島リバーサイド」とのコラボルーム、「呉海自カレー」をはじめとするコラボ商品の展開など多彩な取り組みを予定しています。「ぷよぷよ」とともに、“ばよえ～ん”な魅力を広島でお楽しみください。

＜ひろしまぷよ＞

「ぷよと広島」特設ページ

https://puyo.sega.jp/collabo_hiroshima

（１）「2026ひろしまフラワーフェスティバル」に特別ブース出展決定！

2026年5月3日（日）から5日（火）まで開催される広島を代表するお祭り「2026ひろしまフラワーフェスティバル(https://www.hiroshima-ff.com/)」に、特別ブース「ぷよと広島パーク」の出展が決定しました。「ひろしまフラワーフェスティバル」とは、今年で49回目の開催となる、「広島と世界を結ぶ平和の花の祭典」です。コラボ企画として、「ぷよぷよゴミひろいラリー」や「ぷよぷよジャンボヨーヨーつり」の実施、35周年記念グッズの販売、フォトスポットの展開を予定しております。ぜひご来場ください。

・コラボ企画第1弾「ぷよぷよゴミひろいラリー」

みんなでゴミを拾ってジャンボぷよを完成させましょう。参加者各日先着500名様に「ひろしまぷよ」とフラワーフェスティバルがコラボした、オリジナルウェットティッシュをプレゼントします。

・コラボ企画第2弾「ぷよぷよジャンボヨーヨーつり」

直径40cmを超えるぷよぷよジャンボヨーヨーを釣り上げよう！ 全部で4色のバリエーションがあり、ぷよの目がかわいいヨーヨーつりです。

（2）「第8回呉ご当地キャラ祭」に「ぷよぷよ」ブース出展決定

「第8回呉ご当地キャラ祭」は、2026年5月16日（土）・17日（日）に広島県呉市で開催されます。全国から60キャラ以上が集まるフェスティバルに「ぷよぷよ」の物販ブースも出店します。会場には、「ぷよぷよ」のフォトブースも設置しますので、ぜひお越しください。

（3）「ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド」ぷよぷよコラボルームが登場！

「ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド」に、「ぷよぷよ」の世界観を楽しめるコラボルームが登場します。客室内のさまざまな場所で、「ぷよぷよ」シリーズのキャラクターたちがお出迎えします。

ここでしか手に入らない、ご宿泊者様限定のオリジナルノベルティが付いた「ぷよぷよ」コラボレーション宿泊プランを現在予約受け付け中です。詳細はホテル公式サイト(https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/news/p91vzz8f3z/)をご覧ください。

（4）「呉海自カレー」×「ぷよぷよ」シールラリー開催中！

広島県呉市のご当地グルメ「呉海自カレー」とのコラボが実現しました。呉のまちを巡って「呉海自カレー」を食べ、シールを集めると、集めたシールの枚数に応じて「ぷよぷよ」デザインの限定グッズがもらえます。ぜひこの特別なコラボをお楽しみください。

概要

イベント名：「呉海自カレー」×「ぷよぷよ」シールラリー

開催期間：2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）

シールラリー景品

・シール2枚：缶バッチ（ぷよぷよコラボデザイン）

・シール5枚：アクリルキーホルダー（ぷよぷよコラボデザイン）

・シール15枚：Tシャツ（ぷよぷよコラボデザイン）

さらに、全店舗達成者には「カップ＆ソーサー（ティースプーン付き）」をプレゼントします。

※こちらはぷよぷよコラボデザインではありません。

（5）各種コラボ商品化

広島にゆかりのある商品と「ぷよぷよ」のコラボ商品を多数商品化しました。

・「呉海自カレー」×「ぷよぷよ」コラボカレー

呉市のPRキャラ「呉氏」と「カーバンクル」がデザインされたコラボ限定パッケージの海自カレーが登場します。本商品は、鶏ガラと野菜でブイヨンを取り、じっくり煮込んだビーフカレーで、ひじきや黒胡麻、大豆を加えています。ご自宅で「ぷよぷよ」の可愛さを思い出しながらお楽しみいただけるレトルトカレーを、ぜひご賞味ください。

販売価格：850円（税込）

販売URL：https://kure-kaijicurry.com/?page_id=3487

・中元本店の「大和ラムネ」と「ぷよぷよ」がコラボ決定！

創業百周年を迎える軍港呉の伝統。かつて海軍へ製造方法を指南し、戦艦大和の艦内でも乗組員たちの唯一の楽しみとして愛された歴史の一本です。

「トビッキリ上等なものをつくりたい」という創業時の信念を貫くキレ味に、ぷよたちが彩りを添える限定のデザインです。

・新感覚かまぼこ「ぷよかま」

見て楽しい、食べておいしい。新感覚かまぼこ「ぷよかま」。

ぷるんとした食感と、やさしい味わいが魅力の新しい練りものです。かわいい表情の目の部分は、野菜や果物にも含まれる天然色素「フラボノイド」でプリントしているので、安心してお召し上がりいただけます。

・「ぷよぷよまんじゅう」35周年記念パッケージ

発売中の「ぷよぷよまんじゅう」に35周年キービジュアルを使用した記念パッケージが登場。35周年のテーマアート6種のステッカーがランダムで1枚封入されます。

※広島県の平安堂梅坪広島駅ビル ekie店にて販売予定

＜平安堂梅坪公式サイト＞

https://www.umetsubo.com/

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html

ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega

みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/

＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞

『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。