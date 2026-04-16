Trip.com Group、アースデーを機に高まるクールケーション需要を発表　気温上昇や気候変動への意識が高まり、避暑地の検索数は最大約237％増

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com Groupは、気候変動を背景に高まる、涼しい旅行先や「クールケーション（Coolcation）」への関心が高まる傾向を発表しました。アースデーに先立ち公表したデータによると、2026年に入り、避暑地に関する検索数は前年同期比74％増となりました。さらに、昨年6月から8月の夏季検索数は2024年同時期比で237％増となり、旅行者の間で、猛暑を避けた快適で混雑の少ない旅へのニーズが高まっていることが明らかになりました。

■気候変動が旅行需要にも影響

気候変動の影響が世界各地で広がるなか、旅行者は旅程や目的地の選び方を見直し始めています。Trip.comの旅行者コミュニティ「Trip モーメンツ」においても、昨年夏に避暑地や暑さ対策をテーマとしたコンテンツ投稿が前年同期比15.4％増となりました。

特に、「暑さを避ける旅先の探し方」「夏の避暑旅行アイデア」「涼しい気候で過ごすリトリート型旅行」「混雑を避けた、快適性重視の旅行体験」といったテーマに関心が集まっています。

気候変動への意識の高まりを背景に、旅行者は単に人気観光地を訪れるのではなく、気候の快適さや滞在体験の質を重視した旅行へとシフトしています。

■人気が高まる「クールケーション」旅行先

ヨーロッパでは、アイスランド、ノルウェー(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-norway-76/)、スロベニア、スイス(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-switzerland-80/)、ウェールズなど、北欧などの夏でも比較的涼しい旅行先への検索が大きく伸びています。なかでも、夏の平均気温が約11℃のアイスランドは人気が高まっており、今夏の航空券検索数は前年同期比85％増となりました。

また、アイスランドやノルウェー方面では、「海釣り」「フィヨルドクルーズ」「氷河ハイキング」のような寒冷地ならではの体験を含むツアー需要も拡大しています。

“暑さを避けながら、自然体験を楽しむ”というニーズが、欧州の旅行先選定にも表れています。

アジアでも同様の傾向が見られ、札幌や北海道エリアなど、夏でも比較的涼しい地域への関心が高まっています。特に札幌は、快適な気候の中で自然や食を楽しめる避暑地として人気が高まっています。

さらに、日本人旅行者の間では、南半球の旅行先への関心も広がっています。夏が冬にあたるオーストラリア(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-australia-15/)とニュージーランド(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-new-zealand-98/)は避暑先として注目が高まっており、今夏のホテル検索数はオーストラリアで前年同期比50％増、ニュージーランドで同108％増となりました。欧州やアジアの避暑地に加え、季節が逆転する南半球への需要拡大からも、“暑さを避けながら快適に旅行を楽しみたい”というニーズの高まりが見て取れます。

■環境配慮型旅行への関心も拡大

「クールケーション」の広がりは、単なる避暑ニーズにとどまりません。旅行者が、環境への配慮を意識しながら旅行計画を立てる傾向の表れでもあります。調査によると、旅行者のうち47％が環境保護を重視し、38％が文化遺産の保全を重視していることが分かっています。※1

世界自然保護基金（WWF）は、旅行者が環境負荷を抑えつつ、地域社会に配慮した旅を実践するためのポイントとして、以下のような行動を提案しています。※2

※1 https://file.tripcdn.com/files/6/mkt_groupwebsite_file/25g3n12000hjjjr94E7F0.pdf

※2 https://www.worldwildlife.org/resources/tips/responsible-travel/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159353/table/42_1_f387439b5bba5332dfa556168060d0bc.jpg?v=202604160751 ]

■Trip.comのサステナブルトラベルへの取り組み

Trip.comは、旅行者がより環境や社会に配慮した選択をしやすくなるよう、サービスの拡充を進めています。Trip.comの最新データでは、電気自動車およびハイブリッド車のレンタル予約が、過去1年間で月平均10％超の伸びを示しています。また、サステナブル認証ラベル付きホテルの予約数も、昨年10月以降増加しています。

Trip.comでは、旅行者が気候・環境・地域社会への配慮を旅行計画に反映できるよう、以下のような機能・選択肢を提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159353/table/42_2_8a2e2c47516040e13593d6e124c1bfbb.jpg?v=202604160751 ]

Trip.com Groupについて

Trip.com Group（NASDAQ:TCOM）は、Trip.com(https://jp.trip.com/?locale=ja-jp)、Ctrip、Skyscanner およびQunarをブランドに持ち、多彩な旅行商品をワンストップサービスでお届けするグローバル旅行サービスプロバイダーです。モバイルアプリ、ウェブサイト、そして24時間・年中無休対応のカスタマーサポートなど、Trip.com Groupの最新の取引プラットフォームを通じて、世界中のお客さまと各地の旅行事業パートナーとつながり、便利でお得な予約を提供しています。1999年に設立し、2003年のNASDAQ上場に続き、2021年に香港証券取引所HKEXに上場（9961.HK）。「最高の旅を、すべての人へ」をミッションに、世界で最もよく知られている旅行サービスグループのひとつです。

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